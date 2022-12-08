沈榮津：俄烏戰爭引發能源危機 加速朝再生能源轉型

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（中央社記者陳俊華台北8日電）行政院副院長沈榮津今天說，因俄烏戰爭引發全球能源危機，今年聯合國氣候峰會（COP27）也認知到，能源系統轉向更安全可靠且具彈性的緊迫性，包括加速朝向再生能源轉型。

沈榮津上午出席「2022能源願景高峰論壇」致詞時表示，總統蔡英文宣示面對2050淨零挑戰，台灣要在「能源轉型要繼續、產業轉型要加速、生活轉型要啟動、社會轉型要公正」四大路徑持續前進；例如平常都騎油車，汰換機車時改為電車，就是生活轉型。

沈榮津指出，社會轉型部分，經濟部工業局已啟動計畫，讓傳統車行的師傅能利用假日受訓，取得經濟部、勞動部、環保署共同簽署的證書後，就可獲工業局補助維修電動機車的工具新台幣5萬元，並補助6萬元購置電動機車提供顧客試乘。

沈榮津說，3月國發會發布淨零排放路徑後，各部會正研擬再生能源、節能、電力系統、儲能、公正轉型等淨零轉型12項關鍵戰略，預計到2030年將投入9000億預算，加速台灣淨零轉型。

沈榮津表示，能源部門淨零轉型方向，訂定2025年太陽光電20GW、離岸風電5.6GW作為推動的主軸，同時發展小水力、地熱、沼氣等再生能源，讓綠能最大化，帶動電力結構轉型。

沈榮津指出，台灣再生能源發展成果，目前總裝置能量13.38GW，已提升近1.8倍；其中太陽光電裝置容量達9.25GW，就是928萬千瓦，以台中火力電廠機組10部共550萬千瓦來說，太陽光電已超過台中火力電廠的裝置容量；離岸風電有近200座風機，在西海岸運作。

沈榮津說，轉型過程中，能源系統的韌性很重要，要確保供電穩定，未來再生能源占比提高後，推動強化電網系統、儲能裝置，預計2025年目標150萬千瓦儲能裝置容量，確保電力系統穩定。

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沈榮津表示，政府積布建智慧電表，累計裝置204萬戶，所有高壓用戶都已安裝、低壓部分占13%，共占台灣總用電量75%，未來可透過人工智慧、大數據與物聯網技術，強化能資源整合、進行智慧調度，創造智慧用電新模式。

沈榮津說，節約能源是更有經濟效益的做法，包含民眾生活行為改變，以及工業部門生產製程設備效率提升、運輸部門運具效率基準及電氣化、住商部門使用高效率照明及空調等，都是企業響應淨零、落實ESG的最佳途徑。（編輯：張均懋）1111208