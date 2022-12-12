外資減碼面板與金融股 賣超群創1.39萬張居首
2022/12/12 16:53
（中央社記者吳家豪台北12日電）台股今天開低震盪，終場下跌92.84點，收在14612.59點，外資及陸資賣超新台幣60.02億元，減碼面板、金融及航空類股，賣超群創1.39萬張居首。
市場觀望美國聯準會（Fed）本週將召開的利率決策會議，台股今天早盤一度下跌逾150點，失守14600點關卡，隨著金融股止穩，指數跌勢逐步收斂，終場收在14612.59點，下跌92.84點，成交值1515.49億元創今年新低。
觀察外資賣超排行榜，前3名包括群創1.39萬張、國泰永續高股息1.04萬張、聯合再生1萬張，其次依序為國泰金、華航、力積電、玉山金、統一實、中鋼、長榮航。
外資買超方面，主要布局反向ETF（指數股票型基金）、金融股及筆電代工廠，前10名依序為元大台灣50反1、新光金、英業達、永豐金、國泰臺灣加權反1、大成鋼、臺企銀、富邦越南、聯電、緯創。
投信今天賣超2.5億元，賣超前5名個股及張數依序為群創2439張、上海商銀2304張、日月光投控2204張、富邦台灣半導體1080張、亞泥993張。（編輯：張均懋）1111212
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