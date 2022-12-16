美台升息助攻 中信金陳佳文：銀行2023有望表現更好

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（中央社記者蘇思云台北16日電）中信金總經理陳佳文今天表示，美國今年以來升17碼，升息速度之快史上罕見，中信銀利差受惠於升息潮，加上中信在外幣存款活存部位很大，預估利差高點還沒到，銀行明年有望表現更好。

中央銀行昨天宣布升息半碼，媒體關注後續對金融業獲利與房貸業務的影響。台灣金融研訓院今天下午舉辦金融探索館啟用儀式暨第11屆菁業獎頒獎典禮，中信金拿下5項特優、2項優等，是歷年最好成績。

陳佳文今天下午出席頒獎典禮，會前接受媒體採訪時表示，台灣房貸多數都是指數型房貸，會隨市場利率調整，央行升息後，房貸利率也會稍微調整。不過，相對於美國的快速升息，台灣升息算是溫和，因此利率上調但也不會調太多。

陳佳文表示，中信銀房貸餘額今年以來有雙位數成長，下半年房地產市場有比較放慢，不過，整體而言，台灣市場還是很穩健，中信房貸資產品質非常好，業務展望預期還是會持續成長。

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至於升息後對獲利的貢獻，陳佳文表示，美國今年以來累計升17碼，短期內升息幅度史上罕見，銀行利差受惠於升息潮，加上中信在外幣存款活存部位很大，中信銀今年前11月獲利年成長逾2成，「明年這趨勢應該會持續下去」。

中信銀今年獲利有望挑戰歷史新高，陳佳文表示，銀行明年有機會表現更好，預估利差高點應該還沒到，明年利差有機會再擴大一點。（編輯：翟思嘉）1111216