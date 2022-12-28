台積電拉尾盤難挽頹勢 台股跌155點失守14200點

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）儘管台積電和聯發科拉尾盤，不過電子股續弱、高價股和IC設計族群釀災、航運和金融回檔，台股今天終場下跌155.33點，跌幅1.08%，收在14173.1點，摜破14200點整數關卡，失守半年線和5日線。

美國科技股下挫，台股今天開低震盪，盤中摜破14300點和14200點整數關卡，失守半年線約14312點和5日線約14298點，午盤後最低來到14119.3點，下跌209.13點，尾盤台積電和聯發科小反彈，但高價股釀災，代表中小型股的櫃買OTC指數續挫，航運、金融震盪。

終場台股加權指數下跌155.33點，收在14173.1點，跌幅1.08%，失守半年線和5日線，外資續放長假，大盤成交值仍相對萎縮來到新台幣1603.18億元，電子股下跌1.4%，金融股小跌0.7%，航運股下挫1.77%。

主要電子權值股弱勢，晶圓代工龍頭台積電尾盤小拉，終場收在451元，下跌1.31%，市值跌破11.7兆元，聯發科拉尾盤終場收638元，下跌2.74%；鴻海終場守住平盤100.5元，聯電收在40.8元，下跌2.51%，日月光投控收在93.5元，下挫1.06%。

高價股和IC設計族群成為重災區，股王大立光收在2110元，下跌2.54%，股后信驊收在1710元，下跌4.47%，力旺收在1275元，下跌5.2%，世芯-KY收在750元，下跌3.85%，祥碩收687元，下跌4.32%，創意一度觸及跌停板632元，終場收636元，大跌9.4%。

金控股回檔，其中富邦金收在56.7元，小跌0.7%，中信金收22.15元，小跌0.45%，兆豐金收30.5元，小跌0.49%，國泰金收40.65元，跌1.22%。

航運股走勢震盪，長榮翻黑終場收159元，下跌2.15%，萬海跌深終場收79元，跌3.78%，陽明收63.9元，下跌1.84%；航空雙雄長榮航收28.2元，小跌0.88%，華航收19.1元、下挫1.29%。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議預告高利率將維持更長一段時間，且利率高點未到，近期台股隨著美股回檔，不過他指出，升息斜率已漸趨緩，反應至美元指數逐步下滑，有利全球風險性資產反彈。

吳繼先指出，儘管市場預期明年多數上市櫃公司獲利衰退，但近期個股股價有撐，也反映基本面利空出盡，近期台股回檔可視為短線獲利回吐賣壓，在修正後，評價趨於合理。

觀察類股族群，吳繼先建議可考量方向性，評估最差時間已過、股價或庫存調整較早結束、明年第1季可看到反彈的個股，也可留意不需庫存調整的能源及遊戲類股。（編輯：趙蔚蘭）1111228