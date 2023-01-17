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NMEA協會與台北市府合作 建立跨局處溝通平台

2023/1/17 14:25
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（中央社記者吳家豪台北17日電）台灣最大內容產業聯盟新媒體暨影視音發展協會（NMEA）今天表示，台北市長蔣萬安承諾市府將繼續支持NMEA主辦的年度盛會「亞洲新媒體高峰會」，並建立常態性跨局處溝通平台。

NMEA協會16日在立法委員洪孟楷的陪同下，帶領NMEA會員拜會蔣萬安、台北市議會議長戴錫欽、台北市文化局長蔡詩萍，就內容產業的發展政策意見交流，包括投資減免、賦稅優惠、場館活化等，從政策面、法規面與實務面提出建言。

NMEA協會今天發布新聞稿指出，蔣萬安在擔任立法委員期間就是NMEA協會顧問，也曾於第3屆亞洲新媒體高峰會的交流晚宴出席致詞，對NMEA協會的宗旨與組成會員皆不陌生。

蔣萬安說，未來將橫跨文化局、產發局，甚至是體育局或觀傳局，建立跨局處溝通模式，深化一站式服務，提供相關資源協助內容產業多元發展。

戴錫欽表示，將號召跨黨派議員為內容產業發聲，並於下週直轄市六都議長聯誼餐會時發起串連，期許全台同步打造有助於內容產業長久發展的環境。

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NMEA理事長蔡嘉駿說，這次的拜會只是一個開端，NMEA將持續與中央和地方政府建立溝通管道，影響政策制定，推動長期發展計畫，改善軟硬體環境，強化台灣內容產業的競爭力。

NMEA協會成立目的為團結內容產業的各界人士，包括媒體平台經營、內容產製、娛樂演藝、IP（智慧財產權）孵化等，橫跨新媒體、電影、電視、流行音樂、表演經紀與時尚，以及出版、動漫、遊戲、數位廣告、數據服務與法律事務等領域。（編輯：楊蘭軒）1120117

#NMEA協會
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