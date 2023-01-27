還想居家上班？傳統辦公模式掀質變

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（中央社記者江明晏台北27日電）39歲的楊先生受僱於外商藥廠，疫情期間展開數月的居家上班，現在同事間已習慣數位溝通，認為「不在辦公室，也能辦好公事」；但多數台灣老闆卻想和員工「一週5日天天見」。

疫情近3年時間，不少公司曾採取遠端工作、可居家上班，甚至撤掉部分辦公室省租金，讓WFH（work from home，居家上班）成為常態的辦公模式。

如今疫情陰霾遠離，生活逐漸回到常軌，居家上班政策也告一段落。包括亞馬遜、微軟、Google、Meta（臉書）、蘋果、Twitter等國際級科技業老闆要求員工重返辦公室上班，一度引來不少美國員工反彈，甚至爆發離職潮。

台灣在疫情期間防疫得當，居家上班時間沒有國外那麼長，員工重回職場的抗力相對小。專家分析指出，兼具彈性與自由度的WFH工作模式，剛推出時多受到正面看待與追隨，而在多數人真正體驗過居家辦公一段時間後，對WFH的看法開始改觀，各有擁護與反對。

OpView社群口碑資料庫追蹤網友熱議的「職場評估要點」相關話題發現，關於WFH的優點，有網友表示，「光減少通勤碳排放就可以救地球」，還可以利用省下的通勤時間好好休息，對通勤族來說是一大福音。而「工作時間自由」也是WFH的優點之一，完成工作後就可自由安排時間，讓時間運用更有彈性。

但大多青睞「公司上班」的網友認為，「工作效率」會是一大問題。不少留言回應，在家工作不只沒有工作的氛圍，工作效率低，沒有上下班的感覺，也可能會遇到同事直接失聯；而家裡有小孩的家長表示，孩子是居家辦公的夢魘，寧願去公司上班。

至於管理階層想法如何，不少台灣老闆都對遠距上班持反對票，有高層私下表示，「徹底對遠端辦公失去耐心，遲早要重回正軌」；更有主管透露，居家上班對管理是很大的考驗，員工在家上班的心態「變得很被動」，需要交換意見時，更落得找不到人的下場。

不過，熟悉新創產業的台灣大哥大總經理林之晨認為，「WFH這個趨勢不會走回頭路」，只要數位協作工具暢通，傳統辦公模式將掀起質變；但不同企業有各自優化的目標和產業特性，有些企業主習慣或必須仰賴實體場域互動，有些企業則偏好透過數位協作溝通。

他表示，台灣大哥大在疫情後仍維持每個月可居家上班10天的額度，未來甚至會開放更多天，許多主管跨縣市的會議都改成線上會議至今，可避免舟車勞頓、更有效率；且「台灣大客服部門也可在家值機」，並針對身障人士開放在家上班，也能配合家庭需求提供半職工作機會。

同為電信產業，遠傳電信的工作模式也越趨彈性，總經理井琪指出，貼合現在世代人才需求，提供彈性上下班時段，方便員工調配時間，且在不影響業務運作前提下，也提供「居家遠距工作」選項開放申請。

中華電信總經理郭水義則說，「相較於管住員工的腳，比較在乎員工的心」；言下之意，對於何種上班模式都能接受，但應思考如何讓員工發揮效率與個人、團隊工作表現才是重點。

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因疫情啟動的居家上班，儼然是一場大規模的企業管理社會實驗，不管企業主願不願意，僵化的辦公模式都已被打破，各行各業都在尋求最適合的職場新樣貌。台灣多數企業現在都開始實施混合辦公（hybrid work），綜合「遠距辦公」和「實體到公司上班」的優點，讓員工能更彈性的安排工作時間和地點。

部分國際企業積極探索更新穎的工作模式，例如線上音樂串流媒體平台Spotify及旅宿訂房平台Airbnb都擁抱進階版「遠距辦公」，從WFH發展成WFA（work from anywhere），允許所有員工在任何他們想要的地方工作，更有助於平衡工作及生活。（編輯：張良知）1120127