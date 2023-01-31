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央行坐鎮29元曇花一現 新台幣爆天量強升收30.052元

2023/1/31 18:18（1/31 18:39 更新）
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新台幣匯市31日盤中閃見29元，最後收在30.052元（中央社檔案照片）
新台幣匯市31日盤中閃見29元，最後收在30.052元（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北31日電）熱錢激情湧入之下，新台幣匯市今天繼續爆量演出，盤中甚至閃見29元，但央行力守30元大關，硬是將匯價壓回，新台幣兌美元今天收盤收在30.052元，升8.5分，台北及元太外匯市場總成交金額則爆出30.455億美元的天量。

台股兔年開紅盤大漲560點後，今天下跌228.62點，失守年線關卡。法人分析，主因是台積電回吐超漲幅度，以及聯準會發表最新利率決策前，市場趨向觀望、獲利了結賣壓重。

儘管台股漲多拉回，新台幣依舊氣勢如虹，今天以30.14元開盤後，匯價迅速闖過30.1、30元兩道關卡，最高升抵29.994元。外匯交易員指出，老大（央行）虎視眈眈，積極敲進美元阻升，力守30元整數大關，使得29元僅是曇花一現；央行與外資雙方力道都強，也讓匯市成交爆出破30億美元的天量。

不過外匯交易員也說，美國聯準會利率決策會議即將登場，市場緊盯聯準會對經濟走勢看法、是否釋出鴿派降息訊號，推測市場氛圍轉趨觀望，明天外資匯入力道應暫歇。

台經院院長張建一今天在台經院景氣動向記者會上表示，央行對於新台幣匯率「心中有一把尺」，該升會讓他升，若出現不合理波動，央行也一定會進場調節。

台經院景氣預測中心主任孫明德則說，新台幣走勢不能只單看台灣，還要看周邊國家表現，日本貨幣政策開始轉向支撐日圓走強，中國解封令人民幣勁揚，加上韓元近期走升，這些都是資金往亞洲市場流動的結果。（編輯：趙蔚蘭）1120131

#新台幣
#央行
#台股
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