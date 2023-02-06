三星S23旗艦系列登台 銷量拚增2成

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（中央社記者江明晏台北3日電）三星今天在台發表S23旗艦系列，面對大環境不利因素，仍看好銷量將比前代成長2成，加上下半年摺疊機推進，高階產品占比目標上看5成。三星預估台灣今年手機整體銷量是谷底，未來將止跌反升。

三星今天在台發表Galaxy S23旗艦系列，推出S23、S23+、S23 Ultra三款機種，預計2月24日起於全台各大通路開賣，售價分別為新台幣2.69萬元起、3.39萬元起及4.09萬元起；最高價版本為S23 Ultra 12GB+1TB，售價5.29萬元。

台灣三星電子總經理梁準原今天表示，Galaxy S23旗艦系列聚焦相機、效能與永續，持續看好高階市場成長動能，預估S23旗艦系列銷售量較前代成長2成。

三星Galaxy S23旗艦系列手機搭載高通的Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy行動平台，高通證實是由台積電4奈米製程打造。業界看好，在MIT晶片加持下，S23旗艦系列將能在台灣開出銷售紅盤。

台灣三星行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，2022年台灣手機市場降溫，較2021年同期下滑約10%；展望今年，預估市場表現將呈持平、銷量不會有急遽成長，但預料今年是谷底，未來將止跌反升。

陳啓蒙表示，換機週期拉長，三星在行銷、通路、產品端都調整策略因應。由於台灣今年手機量能整體持平，恐怕無法成長，但三星希望透過高階旗艦，帶動銷售額逆勢成長。

他表示，台灣三星今年策略改變，第一，產品端是驅動中階、中高階手機用戶往高階機種發展；第二，通路端觀察到消費者購買單機比例提升，三星智慧館與體驗館消費者多數購買高階手機，將持續展店計畫，會拉高百貨通路布局，目前百貨滲透率將近60%；第三，行銷端會持續溝通品牌力，永續也是著重重點，包含採用環保材料、打造耐久裝置延長使用週期等。

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針對高、中、低階手機銷售比重方面，台灣三星先前預期目標為新台幣1.8萬元以上的高階占50%、9000元至1.8萬元占30%、9000元以下占20%；去年高中低階銷售占比約4：4：2，期望透過此次S23系列上市，配合下半年摺疊機助攻，往目標5：3：2邁進。

談到電信業近期掀起整併，台灣三星認為，業者應不會如過往積極推動低資費價格促銷案，但面臨未來用戶數增加，必須透過其他方式維持既有客戶，如手機（推出特定容量獨家色）、服務等方式吸引用戶。（編輯：張良知）1120206