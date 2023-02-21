三星旗艦機在台預購開紅盤 全年拚雙位數成長

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（中央社記者江明晏台北21日電）三星S23旗艦系列新機今天在台開放預購優先取貨，台灣三星表示，電商預購較前代成長40%，線下通路成長20%，整體銷售朝成長20%的目標邁進，並帶動三星2023年延續雙位數成長表現。

三星推出Galaxy S23旗艦系列新機自2月7日起預購，今天開放首波預購民眾優先取貨，搶頭香取機的民眾是來自新莊的許先生，自己開公司的他在15日凌晨即帶領同事到場等待，今天現場還有逾260位消費者排隊。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，Galaxy S23旗艦系列預購符合預期、成績亮眼，觀察整體預購狀況，各通路均傳捷報，自開放預購起每日皆較S22系列成長，線上商城及三大電商皆成長40%，線下通路成長20%。

他說明，儘管市場預估2023年台灣手機需求降溫，三星仍會持續站穩高階手機龍頭地位，此次Galaxy S23旗艦系列新機處理器效能躍進，三星樂觀看待後續銷售動能，將朝較前代成長20%的目標穩定邁進。

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台灣三星觀察此次預購狀況，Galaxy S23 Ultra機型以近75%占比創新高，容量方面，512GB及256GB各有所好，包括S23 Ultra、S23+各有約半數的預購者；S23 Ultra 1TB機種預購首日在各通路皆以秒殺速度銷售一空。顏色方面，皆以「墨竹綠」最受消費者青睞，銷售比逾3成；「夜櫻紫」則以近3成的表現次之。

觀察台灣手機市場，陳啓蒙表示，今年1月年假長，所以買氣不如過去熱烈，但年後買氣也較往年加溫，整體來說銷售期間相對平穩，期望S23旗艦系列能對台灣上半年手機市場注入強心針，創造更多動能；2022年三星高階手機整體表現逆風上揚，展現雙位數成長，三星預估2023年同樣能有雙位數成長表現。（編輯：楊蘭軒）1120221