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晶心科持續攬才 擴展台灣與北美設計中心

2023/2/22 11:47
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（中央社記者張建中新竹22日電）矽智財（IP）廠晶心科今天表示，目前工程師達350人，將持續招募人才，擴展台灣和北美設計中心。

晶心科今天發布新聞稿指出，儘管世界經濟動盪，公司去年總營收仍成長13.67%，達新台幣9.31億元，為2017年上市以來連續第6年營收創新高；主要得益於持續耕耘不斷擴大的RISC-V生態系。

晶心科表示，2022年累計商業授權合約超過450份，主要客戶包括聯發科、瑞薩（Renesas）、耐能、Picocom、MegaChips、Socionext等，應用遍及人工智慧、資料中心、物聯網、微處理器、感測器、伺服器、觸控面板、影像處理及無線設備等項目。

晶心科董事長林志明說，晶心科在產品設計和協助客戶研發方面擁有豐富經驗，將可快速提升系統單晶片設計團隊將產品推向市場的速度。

晶心科指出，目前工程師達350人，將持續招募人才，擴展台灣和北美的設計中心。為促進RISC-V的長遠發展，晶心科於2022年首度專門為大專院校學生舉辦RISC-V創意大賽，向學術界推廣RISC-V的開放創新精神。（編輯：楊蘭軒）1120222

#廠晶心科
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