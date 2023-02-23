遠傳與愛立信簽MOU 推動5G再下一城

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遠傳23日宣布與愛立信簽訂「B5G AI 創新應用與永續網路合作備忘錄」（MOU），由遠傳總經理井琪（左）、台灣愛立信總經理周大企（右）共同出席。（遠傳提供）中央社記者江明晏傳真 112年2月23日

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（中央社記者江明晏台北23日電）遠傳超前部署B5G（Beyond 5G），插旗下一代技術發展，今天宣布與愛立信簽訂合作備忘錄（MOU），攜手推動5G邁向下一進程。

遠傳今天宣布與愛立信簽訂「B5G AI 創新應用與永續網路合作備忘錄」，由遠傳總經理井琪、遠傳網路暨技術群代理執行副總經理郭峻杰、愛立信資深副總裁暨東北亞區總裁柯瑞東（Chris Houghton）、台灣愛立信總經理周大企共同出席。

從5G、B5G邁向6G發展，各國紛紛勾勒未來通訊情境與技術需求，包含因應元宇宙發展需要的5G獨立組網、整合邊緣運算、資安等技術，以及邁向淨零碳排的計畫。

遠傳指出，雙方將深化B5G網路前瞻技術合作，共同探索三大面向，包含5G Advanced網路技術演進、以AI打造智慧節能網路，以及藉由開放「全球網路應用程式介面 （API）」 推升遠傳新經濟成長。

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透過簽署MOU，遠傳與愛立信將持續發展5G獨立組網（SA）架構下的端到端（End-to-end，E2E）網路切片應用，包含智慧警政、智慧醫療等垂直場域，同時結合遠傳「5G元宇宙加速器」新創夥伴的能量，展開5G Advanced下一代技術標準合作，以5G SA網路切片加速推動元宇宙沈浸式體驗應用。

遠傳總經理井琪表示，遠傳超前部署長期投入5G各項創新技術、應用與網路研發，與愛立信簽署B5G AI創新應用與永續網路MOU，攜手推動5G邁向下一進程。（編輯：楊蘭軒）1120223