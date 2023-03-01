揭朝華接台灣之星總經理 台灣大：有利合併進行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北1日電）「台台併」拍板後，台灣之星總經理賴弦五交棒曾任職台灣大與中嘉數位的揭朝華。台灣大看好，憑藉其電信產業相關經歷，有利雙方合併案進行，同時盼公平會、數位部加速審查。

電信業「台台併」拍板後，台灣之星今天宣布，現任總經理賴弦五任期屆滿請辭，由揭朝華接任總經理一職，以穩定台灣之星組織運作，確保各項營運表現不受影響且持續成長。

賴弦五原本就兼任中嘉副董事長職務，未來將專心中嘉職務。

針對台灣之星今天董事會通過人事異動案，台灣大哥大發布訊息表示「給予祝福」。

台灣大也指出，啟動合併案至今，歷經400多個日子，感謝台灣之星前總經理賴弦五全心投入與努力，相信未來在新任總經理揭朝華領導下，憑藉其電信產業相關經歷，俾利雙方合併案進行，共同維護台灣之星200多萬用戶與2000多位員工權益，創造最大福祉。

值得注意的是，揭朝華在去年9月就曾以台灣大哥大顧問身分，出席國家通訊傳播委員會（NCC）舉行的「遠亞併」聽證會，因台台併送進NCC審議時，台灣大延攬揭朝華回任顧問職務，協助合併案審議作業。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

揭朝華過去曾擔任台灣固網副總經理、凱擘有線電視技術長、台灣大哥大技術長、中嘉數位執行長等職務。業界也解讀，頂新集團找上揭朝華接任台灣之星總經理，有技術背景、且曾任職台灣大的揭朝華將更有利台灣之星與台灣大之間的溝通，並推動台台併網路對接等業務。

此外，台灣大並盼公平會、數位發展部加速審查本案，帶動電信產業發展及轉型升級。（編輯：楊蘭軒）1120301