更多編輯台推薦新聞：
影片／火山口潟湖乾涸 智利復活島意外發現新摩艾石像
國際

影片／火山口潟湖乾涸 智利復活島意外發現新摩艾石像

影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問
國際

影片／全球首例 羅馬尼亞政府使用AI擔任榮譽顧問

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖
國際

護送領袖撤難民運穀物 烏克蘭鐵路戰火中屹立不搖

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版
文化

村上春樹睽違6年推長篇新作 「城市及其不確定的牆」4/13出版

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

匯損拖累壽險業1月稅前虧219億 產險轉盈終結連9虧

2023/3/2 19:57（3/2 20:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北2日電）受新台幣兌美元升值影響，壽險業1月未避險匯損達新台幣2718億元，拖累壽險業1月稅前虧損達219億元，產險業則終結連9虧，核保利益大於防疫險理賠影響，1月稅前獲利12億元。

金管會今天公布保險業損益、淨值及避險概況。

因新台幣升值、壽險業出現匯損，影響淨投資收益表現，壽險業1月稅前虧損達219億元，相比去年同期獲利651億元，年減870億元、由盈轉虧。

新台幣兌美元1月升值2.2%，在完全不避險之下，壽險業兌換損失高達2718億元，經過避險及收回部分外匯價格變動準備金後，壽險業單月匯損達561億元。

至於產險業未避險兌換損失則達7億元，經過避險後，產險業單月匯損為3.6億元。

產險業1月稅前獲利12億元，相比去年同期獲利39億元、年減69.2%，值得注意的是，產險業已終結防疫險理賠風暴等不利因素下的連9個月虧損紀錄。

另據金管會統計，截至今年1月底止，壽險業淨值達1兆8582億元、月增2678億元，產險業淨值707億元、月增93億元，雙雙呈現回升。（編輯：潘羿菁）1120302

#金管會
#壽險業稅前盈餘
#保險業淨值
延伸閱讀
防疫險理賠風暴 去年產險業淨值探14年同期新低股債雙殺防疫險風暴 去年底產壽險淨值比雙探5年低點金管會揪防疫險之亂5缺失 6家產險挨罰1080萬元防疫解封3階段時程出爐 王必勝：預計5月調降COVID-19分類
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族