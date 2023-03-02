匯損拖累壽險業1月稅前虧219億 產險轉盈終結連9虧
2023/3/2 19:57（3/2 20:29 更新）
（中央社記者謝方娪台北2日電）受新台幣兌美元升值影響，壽險業1月未避險匯損達新台幣2718億元，拖累壽險業1月稅前虧損達219億元，產險業則終結連9虧，核保利益大於防疫險理賠影響，1月稅前獲利12億元。
金管會今天公布保險業損益、淨值及避險概況。
因新台幣升值、壽險業出現匯損，影響淨投資收益表現，壽險業1月稅前虧損達219億元，相比去年同期獲利651億元，年減870億元、由盈轉虧。
新台幣兌美元1月升值2.2%，在完全不避險之下，壽險業兌換損失高達2718億元，經過避險及收回部分外匯價格變動準備金後，壽險業單月匯損達561億元。
至於產險業未避險兌換損失則達7億元，經過避險後，產險業單月匯損為3.6億元。
產險業1月稅前獲利12億元，相比去年同期獲利39億元、年減69.2%，值得注意的是，產險業已終結防疫險理賠風暴等不利因素下的連9個月虧損紀錄。
另據金管會統計，截至今年1月底止，壽險業淨值達1兆8582億元、月增2678億元，產險業淨值707億元、月增93億元，雙雙呈現回升。（編輯：潘羿菁）1120302
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