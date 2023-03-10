外資賣超215億元 調節航空雙雄與金融股
2023/3/10 18:02
（中央社記者潘智義台北10日電）美國金融股重摔及升息疑慮未除，造成美股9日大跌，台股今天跟著重挫。外資今天賣超新台幣215.68億元，賣超前10名中，除第1名國泰永續高股息ETF及航空雙雄外，都是金融股。
台股加權指數今天終場收在15526.2點，大跌244.46點，跌幅1.55%，成交值新台幣2889.78億元，8大類股皆墨。三大法人合計賣超298.66億元，其中外資及陸資賣超215.68億元、自營商賣超101.3億元，投信買超18.32億元。
外資今天賣超前5名依序為國泰永續高股息3萬3696張、新光金3萬2871張、華航3萬2552張、長榮航2萬6370張、開發金2萬4227張。
外資賣超6至10名，依序為中信金、玉山金、元大金、國泰金、富邦金。
外資買超前10名除元大台灣50反1、大成鋼、航運股新興外，都是電子股，包括飛宏、京元電子、彩晶、毅嘉、技嘉、天鈺、虹堡。（編輯：楊蘭軒）1120310
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
三大法人賣超台股298.66億元