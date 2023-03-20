風險差別費率機制 中央存保研議調整級距架構

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（中央社記者謝方娪台北20日電）現行存保採用風險差別費率機制，共分為5個級距，隨銀行資本適足率逐年提高，銀行幾乎均集中於低風險費率，中央存保對此正研擬調整費率架構。至於每一存戶新台幣300萬元的最高保額，目前並未考慮調整。

金管會主委黃天牧今天赴立法院財政委員會，針對「美國銀行倒閉事件會否引發新金融危機及台灣金融產業曝險程度與因應之道」進行專題報告並備質詢。國民黨立委羅明才質詢時關注，中央存保基金是否足夠應付民眾擠兌。

中央存保董事長朱浩民表示，存保基金水位本身逾1300億元，另除了存保賠償準備金外，金管會還有金融業特別準備金逾1600億元，應付擠兌「絕對足夠」。

另外，朱浩民提到，中央存保採行風險差別費率，現行共有5個級距，依要保機構情形，好的要保機構費率較低，中央存保有在研擬調整風險費率級距架構。

金管會銀行局長莊琇媛會後接受媒體聯訪表示，現在存保採行風險費率，內部有建立指標評斷金融機構風險屬於哪一等級，不同風險等級適用不同費率，但因指標已較久遠，現在銀行資本適足率越來越高，以致銀行大部分集中於最低風險費率。

莊琇媛指出，針對風險費率級距及銀行目前分配狀態，中央存保內部會再檢討，不過是否意味費率要調高，她表示「這部分要再研議」；目前僅是針對風險費率級距架構是否調整進行討論，存保會進行委外研究。

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莊琇媛表示，先前存保已開始研究是否要調整風險費率級距架構，並非全是因近期美國矽谷銀行（SVB）事件，但近期發生的狀況，將會納入一起研議。

至於每一存款人在同一家銀行存款本金及利息合計受存保最高保額300萬元保障，是否考慮調整額度，莊琇媛指出，衡酌保障額度與人均所得等數據，300萬元保障應屬恰當，目前會先維持，暫不考慮調整。（編輯：潘羿菁）1120320