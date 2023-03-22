全宇生技去年每股賺5.75元 擬配息2.5元

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（中央社記者韓婷婷台北22日電）微生物複合肥料製造商全宇生技-KY 2022年稅後淨利3.68億元，年增86%，每股稅後純益（EPS）5.75元，擬配發現金股利2.5元。泰宗去年每股賺0.38元，擬配0.34元股利，其中股票0.306元、現金股利0.034元。

全宇去年營收新台幣37.02億元，年增68.49%，EPS為5.75元，年增86%。

全宇表示，俄烏戰爭、全球食用油短缺及人力需求仍舊不足的影響，2022年油棕價格全年維持在相對高點，推動肥料價格較前一年度大幅上揚，整體而言油棕市場對生化複合肥料需求旺盛，在提前布局原物料採購的情況下，全宇2022年全年毛利率達30.73%。

全宇指出，未來營運版圖將由馬來西亞進一步擴張至印尼，印尼廠預計將來每年可增加5萬噸的產能。

除了本業肥料產業之外，全宇2020年開始以自有品牌GKBio銷售保健食品，每年營業額以超過100%的速度成長，後續將透過更多元的產品及不同的銷售渠道進一步擴大營運規模。

研發及代理銷售並行的泰宗生物科技也公布最新財報，2022年合併營收8.02億元，改寫歷史新高，年增14.3%；稅後淨利1827萬元，年增875%，每股稅後盈餘（EPS）0.38元。

泰宗表示，受惠近年導入新一代關節內注射劑與婦科腹腔手術用防沾黏凝膠二大重點產品持續熱銷，加上其他品項的銷售表現也穩健增長，帶動去年營收突破8億元大關，創下歷史新高。獲利部分，在產品組合優化下，毛利率攀升至56%，較前一年度增加5個百分點，營業利益率與淨利率也同步走高，分別達3.15%、2.28%，繳出三率三升的成績。

展望今年，泰宗總經理王雅俊表示，代理的二大產品預料仍是銷售主力，新增的代理產品溶脂注射劑在擴大與連鎖型醫美診所合作下，可望加速銷售成長力道。

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在新藥與創新醫材部份，泰宗指出，今年將再大幅擴增研發支出，全力推進開發進度。其中，預防反覆性泌尿道感染新藥U101，是全球首個非抗生素的藥物療法，正進行台灣三期臨床試驗，預計召收348名病患，目標在今年底完成收案。

B肝肝癌術後復發檢測平台自去年5月完成收案之後，已有95%的病患完成追蹤，預計今年7月完成最後一名病患追蹤後即完成整個臨床試驗。（編輯：潘羿菁）1120322