更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票1、2月小7開出3張千萬獎 最低僅花36元買御飯糰
首頁 / 證券

全宇生技去年每股賺5.75元 擬配息2.5元

2023/3/22 20:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北22日電）微生物複合肥料製造商全宇生技-KY 2022年稅後淨利3.68億元，年增86%，每股稅後純益（EPS）5.75元，擬配發現金股利2.5元。泰宗去年每股賺0.38元，擬配0.34元股利，其中股票0.306元、現金股利0.034元。

全宇去年營收新台幣37.02億元，年增68.49%，EPS為5.75元，年增86%。

全宇表示，俄烏戰爭、全球食用油短缺及人力需求仍舊不足的影響，2022年油棕價格全年維持在相對高點，推動肥料價格較前一年度大幅上揚，整體而言油棕市場對生化複合肥料需求旺盛，在提前布局原物料採購的情況下，全宇2022年全年毛利率達30.73%。

全宇指出，未來營運版圖將由馬來西亞進一步擴張至印尼，印尼廠預計將來每年可增加5萬噸的產能。

除了本業肥料產業之外，全宇2020年開始以自有品牌GKBio銷售保健食品，每年營業額以超過100%的速度成長，後續將透過更多元的產品及不同的銷售渠道進一步擴大營運規模。

研發及代理銷售並行的泰宗生物科技也公布最新財報，2022年合併營收8.02億元，改寫歷史新高，年增14.3%；稅後淨利1827萬元，年增875%，每股稅後盈餘（EPS）0.38元。

泰宗表示，受惠近年導入新一代關節內注射劑與婦科腹腔手術用防沾黏凝膠二大重點產品持續熱銷，加上其他品項的銷售表現也穩健增長，帶動去年營收突破8億元大關，創下歷史新高。獲利部分，在產品組合優化下，毛利率攀升至56%，較前一年度增加5個百分點，營業利益率與淨利率也同步走高，分別達3.15%、2.28%，繳出三率三升的成績。

展望今年，泰宗總經理王雅俊表示，代理的二大產品預料仍是銷售主力，新增的代理產品溶脂注射劑在擴大與連鎖型醫美診所合作下，可望加速銷售成長力道。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在新藥與創新醫材部份，泰宗指出，今年將再大幅擴增研發支出，全力推進開發進度。其中，預防反覆性泌尿道感染新藥U101，是全球首個非抗生素的藥物療法，正進行台灣三期臨床試驗，預計召收348名病患，目標在今年底完成收案。

B肝肝癌術後復發檢測平台自去年5月完成收案之後，已有95%的病患完成追蹤，預計今年7月完成最後一名病患追蹤後即完成整個臨床試驗。（編輯：潘羿菁）1120322

#全宇
#泰宗
#王雅俊
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族