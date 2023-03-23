台積電翻紅 台股急拉漲百點突破15800點

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（中央社記者吳家豪台北23日電）美國聯準會（Fed）如預期升息1碼，主席鮑爾澆熄今年降息希望，新台幣升值帶動資金流入，台股開低回測15700點關卡，隨台積電等權值股翻紅拉抬電子股走勢，指數急拉向上，盤中突破15800點，封閉3月10日空方缺口。

至10時47分左右，台股加權指數來到15864.62點，上漲104.16點，漲幅0.66%，成交值新台幣1293.28億元。電子股漲0.8%，金融股漲0.38%；航運類股早盤跌幅超過1%，至10時後跌勢收斂。

電子權值股台積電早盤跌幅近1%，至10時22分左右買盤挹注翻紅，最高來到538元、上漲約1%，越過昨天高點533元；鴻海由黑翻紅上漲0.48%，早盤高點104元。

貨櫃航運股長榮、陽明盤中跌幅約1%，萬海跌幅約0.3%。航空雙雄長榮航、華航翻紅，漲幅約1.1%、0.5%。

國泰金今年規劃動用公積配息，外界預估的每股0.5元到1元確實是會考量的區間，董事會預計4月下旬確認金額。今天國泰金股價開低沿平盤41.35元狹幅震盪；富邦金開低後回到平盤56.2元整理。（編輯：張均懋）1120323