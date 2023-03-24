東元看好商用空調業績成長逾4成 家用空調增逾1成

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（中央社記者張建中台北24日電）機電大廠東元下午舉行集團空調暨智慧生活事業群新品發表會，預估今年冷凍冷藏和商用空調業務可望成長逾40%，家用空調業績將成長10%以上。

東元集團空調暨智慧生活事業群發表2023年新品發表會，展示智慧空調節能、家用空調與智慧空氣、冷凍冷藏冷鏈等3大解決方案，推出AI中央空調節能系統、全溫層產品對應解決方案、全智慧空器管理系統等。

東元集團會長黃茂雄指出，春季有許多新產品將推出，東元集團可以投入更多資源宣傳新品，並與經銷商合作推廣。

東元空調暨智慧生活事業群總經理彭繼曾表示，去年台灣家用空調市場持平，不過東元去年明顯成長14%以上，今年東元在冷凍冷藏和商用空調業務可成長40%以上，家用空調業績可成長10%以上，預估智慧生活事業群業績可成長5%至10%。

彭繼曾說，冷凍冷藏和商用空調去年已經接到訂單，預估今年第3季會是商用空調業績明顯成長的一季，主要是食品業、健康食材、農會轉型加工高附加價值農產品需求帶動；家用空調在市場的性價評比持續發酵，也可受惠節能補貼政策。

東元總經理范炘指出，今天家電發表會是東元深耕環境、社會責任、公司治理（ESG）的一環。他並透露，東元內部正進行碳價預算規劃作業。

談到電價上漲議題，范炘表示，許多新能源方案正在發展中，淨零減排還有許多空間，東元在台灣提供各式節能減排、也布局各項新能源儲能和創能解決方案，相關節能轉型商機可期。

他指出，電價上漲要控制成本，要從空調節能著手，東元相關智慧空調方案可達到30%節電效果，家用空調新產品節電效果可再提升12%，整體節能節電效果可到42%以上。（編輯：蘇志宗）1120324