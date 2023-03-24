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外資連3天買超逾百億 青睞電子調節金融

2023/3/24 21:17（3/24 22:17 更新）
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台股24日上漲50.75點，收在15914.7點，外資買超新台幣112.98億元，連3天買超逾百億。（中央社檔案照片）
台股24日上漲50.75點，收在15914.7點，外資買超新台幣112.98億元，連3天買超逾百億。（中央社檔案照片）
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（中央社記者韓婷婷台北24日電）台股今天上漲50.75點，收在15914.7點，外資買超新台幣112.98億元，連3天買超逾百億。外資今天加碼國泰永續高股息ETF達2.22萬張居首，群創排第2，買超前10名中電子股占大宗，賣超則以金融股為主。

台股今天上漲50.75點，以15914.7點作收，指數創9個月來新高，成交值新台幣2591.47億元。

三大法人合計買超158.95億元，其中自營商買超17.18億元，投信買超28.79億元，外資及陸資買超112.98億元。

證交所統計，外資今天買超前10名依序為國泰永續高股息、群創、鴻海、友達、華邦電、緯創、富采、東元、元大台灣50、台積電。

外資賣超前10名依序為中信金、國票金、開發金、聯電、國泰金、中鴻、寶成、新光金、長榮航、景碩，金融股就占了一半。（編輯：楊蘭軒）1120324

#國泰金
#台股
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