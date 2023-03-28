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手搖飲薡茶全球拓點 巨宇翔去年每股賺5.75元

2023/3/28 19:39
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（中央社記者江明晏花蓮28日電）旗下經營「薡茶」手搖飲品牌的巨宇翔進行體質調整有成，去年每股盈餘5.75元，創歷史次高，董事會決議每股配發現金股利5.17元，今年展店腳步持續，全年預估淨增80家新店，總店數估達380家。

旗下經營「薡茶」手搖飲品牌的巨宇翔在2022年底登錄興櫃，今天正式公布財報，去年合併營收新台幣2.87億元，因針對美洲地區加盟店進行體質調整汰弱留強，致合併營收略減，全年營業利益7642萬元，受惠亞洲與其他地區新展店成效顯現，帶動權利金收入占比上揚，推升2022年毛利率達51%，較2021年增加6個百分點，加上業外匯兌收益挹注，稅後淨利7472萬元，每股稅後盈餘（EPS）5.75元，稅後淨利與EPS皆為歷史次高表現。

至2022年底，巨宇翔在全球13個國家，設有超過300家「薡茶」據點，其中主要銷售地區美國與越南均有超過100家以上，近兩年陸續對亞洲與美洲地區加盟店進行汰弱留強動作，整體營收穩健，成效反映在獲利表現上，預期美洲地區體質調整後的效益，在2023年將可見。

巨宇翔董事會同步通過年度盈餘分配案，決議每股配發現金股利5.17元，配發率為89.91%。

展望今年，巨宇翔指出，汰弱留強體質調整動作已告一段落，今年全年總店數目標預期可達380家，將較2022年底增加，營收會重回成長軌道，且因新增家數明顯提高，預期權利金收入占比將持續拉高，將有助毛利率向上走升。（編輯：林興盟）1120328

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