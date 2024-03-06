營建缺工嚴峻 水利署鼓勵年輕人投入傳統工藝創生

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（中央社記者曾智怡台北6日電）營建業缺工問題嚴峻，經濟部水利署今天舉辦「全國水利工班職人」交流分享會，署長賴建信表示，現在傳統技術工作越來越少年輕人願意投入，盼藉此鼓勵他們投入傳統工藝的創生，進而扶植成營造廠人才。

經濟部水利署自110年開辦「全國水利工班職人大賞」評選活動，今天與中國土木水利工程學會舉辦「全國水利工班職人」交流分享會，邀請3屆得獎職人進行對談及分享心路歷程。

水利署長賴建信透過新聞稿表示，這些傳統技術工作越來越少年輕人願意投入，職人的技藝無人傳承便會逐漸消失，因此透過職人評選以及今天的交流分享餐會，鼓勵年輕人投入傳統工藝的創生，有些得獎年輕職人面臨營建業缺工的問題，也願意花心思用科技輔助來代替人工，同時兼顧品質成果，「這就是職人精神」。

賴建信說，這些優良的工班師傅甚至有機會扶植成營造廠，透過如此的良性循環，未來的水利工程都將會是優良工程。

模板職人黎煥仁是目前最年輕的水利得獎職人，從小看著父母辛苦在工地打拼，便決定以後要幫忙家裡分擔工作，對自我要求甚高的黎師傅，不怕失敗、不畏挑戰，老師傅常對他說，不要怕做錯，錯了打掉重來就好，因此成就他從不輕易放棄或停止，工作就是要做到好為止。

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另一石工職人林哲偉原本畢業於南台科技大學電機系碩士，因家庭因素毅然從工程師轉職投入土木業，從此積極進修學習，考取多張相關證照，以及取得高雄科技大學土木系碩士學歷，隔行如隔山，轉職土木業約已8年時間，這期間加倍的努力與用心，也換取在石工領域的卓然成績。

泥作職人易廷叡在父親去世後，一肩扛起工程行家業，有賴從小跟隨父親學習泥作基礎，再加上及大學養成的設計美感，結合3D製圖技術完成泥作工程，甚至研究可以延伸各式材質運用及質感造型變化，使工程的堅固度與藝術性更加提升。（編輯：張若瑤）1130306