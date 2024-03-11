工研院與AIT辦衛星資安研討會 助台廠加入國際供應鏈

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（中央社記者張建中新竹11日電）工研院與美國在台協會（AIT）共同舉辦美台衛星資訊安全國際研討會，透過專家分享衛星通訊資安的最新發展趨勢，期能進一步提升台灣衛星通訊安全能力，深化國際交流合作。

工研今天院指出，研討會於8日在台北舉行，AIT處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）會中肯定工研院和台灣低軌衛星產業聯誼會推動台灣衛星產業發展及國際合作。

孫曉雅表示，台灣在全球半導體和資訊產業供應鏈中扮演關鍵角色，台灣參與衛星產業對全球創新與安全技術發展至關重要。她期待未來在衛星技術和安全領域與台灣進一步合作，共同促進全球衛星產業安全與繁榮發展。

工研院產服中心執行長暨台灣低軌衛星產業聯誼會理事長陳立偉說，工研院與AIT合作舉辦研討會，希望能幫助業者了解最新衛星通訊資安知識與需求，促進資訊安全系統整合，增加國際合作機會，有助台灣廠商加入國際供應鏈，提升對太空安全挑戰的應對能力。

陳立偉指出，台灣低軌衛星產業聯誼會自2020年成立以來，已吸引超過150家國內外企業加入；聯誼會協助企業申請政府激勵和補貼專案，並積極促成產業間戰略合作，建構跨域創新生態鏈。

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工研院表示，美台衛星資訊安全國際研討會聚焦國際衛星通訊供應鏈資安趨勢。美國國家標準暨技術研究院電腦安全部門人員解說目前美國政府和國際上使用的加密標準、網路安全研發方向，以及聯邦機構安全計畫的網路安全標準與指南。

美國同步軌道衛星通訊商Astranis Space Technologies分享資訊安全對於衛星通訊系統整合商的重要性；美國網路資訊安全公司Resecurity說明資訊安全對衛星通訊營運商的重要性，以及相關技術需求。國家太空中心B5G低軌通訊衛星計畫主持人蔡東宏介紹計畫的執行內容及相關範疇。（編輯：張均懋）1130311