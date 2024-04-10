數位部擬延長衛星驗證計畫 明年設終端設備驗測中心

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（中央社記者蘇思云台北10日電）數位部今天表示，這次中軌、低軌衛星投入花蓮救災，確保救災通訊不斷訊，連線狀況比預期好，後續規劃非同步衛星驗證計畫再延長，希望明年可成立衛星終端設備驗測中心，協助台廠設備打入國際衛星供應鏈。

數位部今天舉行例行記者會，3日花蓮近海發生大地震，數位部也出動台灣首輛搭載非同步軌道衛星終端設備的「應變網路行動車」以及3套低軌衛星OneWeb終端設備，提供救災團隊使用，媒體關注計畫進度與救災情形。

數位部長唐鳳表示，首次透過多元異質方式，讓花蓮災民可以連上WiFi使用低軌衛星。OneWeb訊號還沒完全涵蓋災區，本來以為除了關島地面站開通外，日本跟泰國地面站都開通才會有較好訊號，不過實際測試發現，連線狀況比預期來得好，也提供救災團隊與災民基礎通訊。目前低軌衛星進度，日本、泰國地面站預計上半年完成訊號開通。

至於救災的考驗，數位部次長闕河鳴表示，花蓮峽谷地形，應變網路行動車使用上發現，中軌衛星可以接通，但低軌衛星要停下來5分鐘後才能提供穩定連線，加上不時有落石跟餘震，震動也會影響衛星連線。這次因道路封閉，感謝國防部等單位協助透過直升機把設備送到災區，未來也會密切跟消防署合作，將資源安排最有利救災運用。

電信技術中心（TTC）人員說明，天祥在山谷之間，如果有山擋住，有可能影響衛星跟終端設備連線，這次因為中軌衛星搭配低軌衛星，兩者軌道運作方向剛好不同，因此可以因地形搭配調整，混合使用算是這次應用上的最大突破。

根據資料，應變網路行動車因為有調整、改裝電力設計等，加上搭載衛星終端設備，相關造價整體約新台幣800萬元，低軌衛星終端設備3台總價約260多萬元。

闕河鳴表示，去年因風災土石流，因此設想規劃打造行動車概念，像是NCC目前電信業者也有約105台行動電信車、多數使用同步衛星，未來希望部分車子可以升級連上低軌衛星，後續規劃爭取科技預算延續相關計畫。

數位部去年起推動2年期的「應變或戰時應用新興科技強化通訊網路數位韌性驗證計畫」，數位部官員說，計畫目標年底完成773個點，也規劃爭取計畫再延長。希望明年在TTC下成立衛星終端設備驗測中心，台灣廠商的國產設備若經過驗測後，有機會打入OneWeb或其他衛星的供應鏈。

外界也關注目前中軌衛星在太平島測試狀況，若能順利連線成功，將滿足中軌衛星緊急通訊最後一塊拼圖。唐鳳表示，目前設備已經架設在太平島、已能接收訊號，團隊正配合中軌衛星SES人員進行遠端校正，若校正完成就能連線，將提升太平島通訊量能數倍。（編輯：潘羿菁）1130410