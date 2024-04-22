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台股跌115.9點

2024/4/22 13:53（4/22 14:05 更新）
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（中央社台北22日電）台北股市今天開低走低，收盤跌115.9點，為19411.22點，跌幅0.59%，成交金額新台幣4808.58億元。

加權指數開盤為19466.44點，盤中最高19695.49點，最低19395.31點；不含金融股指數16923.41點，跌148.78點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.65%、食品股漲2.35%、塑化股漲2.19%、紡織股漲2.91%、機電股跌1.58%、造紙股漲3.5%、營建股漲0.71%、金融股漲1.76%。

委買張數2347萬5284張，委賣張數1408萬5296張，成交張數1013萬5521張。

收盤時上漲443家，下跌512家，持平74家。

成交量前5名個股為中工、復華台灣科技優息、大同、元大台灣價值高息、大亞。

漲幅前5名個股為晶彩科、南紡、東訊、京城、台火。

跌幅前5名個股為奇鋐、富世達、山林水、華電、所羅門。1130422

#中工
#晶彩科
#台股
#奇鋐
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