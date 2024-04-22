台股跌115.9點
2024/4/22 13:53（4/22 14:05 更新）
（中央社台北22日電）台北股市今天開低走低，收盤跌115.9點，為19411.22點，跌幅0.59%，成交金額新台幣4808.58億元。
加權指數開盤為19466.44點，盤中最高19695.49點，最低19395.31點；不含金融股指數16923.41點，跌148.78點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.65%、食品股漲2.35%、塑化股漲2.19%、紡織股漲2.91%、機電股跌1.58%、造紙股漲3.5%、營建股漲0.71%、金融股漲1.76%。
委買張數2347萬5284張，委賣張數1408萬5296張，成交張數1013萬5521張。
收盤時上漲443家，下跌512家，持平74家。
成交量前5名個股為中工、復華台灣科技優息、大同、元大台灣價值高息、大亞。
漲幅前5名個股為晶彩科、南紡、東訊、京城、台火。
跌幅前5名個股為奇鋐、富世達、山林水、華電、所羅門。1130422
- 2024/04/16 09:20
- 2024/04/16 09:06
- 2024/04/15 17:22
- 2024/04/15 15:05
- 2024/04/15 14:35
- 2024/04/15 14:02
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀