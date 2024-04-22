外資連9賣棄守高股息ETF 法人：留意美通膨數據

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（中央社記者吳家豪台北22日電）台股今天高低震盪逾300點，終場下跌115.9點，收19411.22點，守住季線約19266點，外資及陸資賣超新台幣129.53億元，連續9個交易日賣超，棄守高股息指數股票型基金（ETF）、半導體及人工智慧（AI）類股，以復華台灣科技優息賣超5.12萬張最多。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪分析，美國本週將公布3月個人消費支出（PCE）物價指數，如果高於預期，代表7月降息無望，可能要等到9月才降息，對股市會有不利影響。

儲祥生說，今天回檔的股票主要包含重電、台積電設備廠、散熱及IP矽智財，都是今年台股盤面重心，且本益比較高，短線台股恐延續跌勢。

觀察外資賣超排行榜，復華台灣科技優息以5.12萬張奪冠，聯電賣超4.35萬張居次，緯創1.94萬張排第3名。其他入列前10名個股包括群創、群益證、大同、工信、友達、華邦電、中工。

外資同時反手加碼金融股，買超前10名依序為新光金、長榮航、中信金、開發金、臺企銀、復華富時不動產、國泰金、中石化、玉山金、兆豐金。

投信今天買超71.68億元，以群益證買超2.04萬張最多，第2至10名依序為元大金、京城銀、國產、長榮航、慧洋-K、聯強、東元、臺企銀、台灣大。（編輯：楊凱翔）1130422