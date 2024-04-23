誠美材將改選 董事長何昭陽未入董事候選名單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北23日電）偏光板廠誠美材今天舉行董事會，推出董事候選名單，由代理總經理連巍鐘陣營勝出，現任董事長何昭陽不在名單之中，經營權之爭看似告一段落。

不過，何昭陽發出新聞稿，批評對手今天公布的董事候選人名單不合法，未依董事會議案須開會前7日提出的時間規定。

誠美材料原名奇美材，何昭陽為與面板廠群創合併的奇美電子前總經理，在奇美集團支持下出任奇美材董事長，雖然後來奇美集團釋股退出經營權，並改名為誠美材，但何昭陽一直擔任董事長迄今。

何昭陽擔任誠美材董事長期間，曾與前副董事長葉美麗爆發過經營權之爭，但何昭陽在經營團隊支持下勝出；如今何昭陽竟與連巍鐘等人理念不合，再次傳出經營權之爭，何昭陽並尋求外部大股東支持。

不過，誠美材今天董事會提名下一屆董事名單，何昭陽並不在名單之中。

誠美材先前的經營權之爭，何昭陽雖勝出，卻讓公司元氣大傷，且無力經營轉投資中國昆山的偏光板廠，這也為誠美材現任經營團隊不和埋下導火線。

誠美材今天公布董事候選人名單，包括連巍鐘、宋妍儀、黃江煌，以及晟霖投資股份有限公司法人代表甘錦地、甘霖國際物流法人代表林暉育、亞伯拉罕投資法人代表林志蓁，以及獨立董事林億彰、何珩禎、陳奕良。

但何昭陽指出，按公開發行公司董事會議事辦法第3條第2項規定，董事會召集，應載明召集事由，於7日前通知各董事及監察人。誠美材原定4月15日召集董事會，但因董事辭職此一重大變動，董事會延期至4月23日召集，相關董事會議案依照上開規定，應於開會前7日通知董事及監察人（或獨立董事）。

何昭陽強調，董事宋妍儀、甘錦地、黃江煌、林億彰所提出董事候選人名單，遲至4月18日始提出誠美材股務部門收受，不論4月15日或4月23日召開董事會，上述董事候選人名單均未符合開會前7日提出規定，董事會自無從受理，更無從列入議案表決。

誠美材將在6月7月召開股東常會，全面改選包括獨董在內的9席董事。（編輯：楊蘭軒）1130423