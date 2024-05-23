摩斯漢堡逐步撤出中國 安心食品裁撤廈門海外事業

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（中央社記者江明晏台北23日電）安心食品宣布，與日本摩斯漢堡合資，長期經營廈門摩斯漢堡海外事業，衡量整體發展性將重新整頓，董事會決議裁撤摩斯漢堡廈門海外事業，資源聚焦屏東安心農科廠，未來有適合的經營團隊再重新出發。

安心22日晚間約11時，代持股42.64%的子公司AN-SHIN FOOD SERVICES （SINGAPORE）、以及代間接持股42.64%的孫公司廈門摩斯餐飲管理有限公司公告，董事會決議通過辦理解散清算事宜。

安心食品今天聲明指出，安心食品與日本摩斯漢堡合資，長期經營廈門摩斯漢堡海外事業，衡量整體發展性，將重新整頓，22日經董事會決議裁撤摩斯漢堡廈門海外事業，資源聚焦屏東安心農科廠，未來有適合的經營團隊再重新出發。

此舉是否形同撤出中國市場，安心食品並未明確證實，也未說明廈門6間門市熄燈時間點。

根據年報資料指出，安心在民國79年與日本MOS合資並技術合作，擁有摩斯漢堡在台灣、澳洲、中國大陸等市場的特許經營權，近年在台灣大舉展店有成，截至去年底，全台店數達304間，安心食品屏東農科廠房興建工程已進入最後完工階段。

安心曾於98年與其他投資人合資設立新加坡AN-SHIN FOOD SERVICES （SINGAPORE），以此間接投資中國大陸發展摩斯漢堡品牌，並設立廈門摩斯餐飲管理有限公司，並於99年2月開出廈門第一間店、101年12月在上海開出首店。

由於中國市場疫後消費復甦力道低迷，許多餐飲品牌紛紛撤資，安心食品所經營的摩斯漢堡在中國廈門目前只剩6家門市。

東元餐飲集團會長黃茂雄去年曾透露，希望與日方合作，協助摩斯漢堡前進菲律賓市場，但坦言還在洽談商議階段。（編輯：楊蘭軒）1130523