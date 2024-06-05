日月光資料中心 導入美超微AI伺服器和水冷散熱

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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）人工智慧（AI）伺服器大廠美超微（Supermicro）、封測廠日月光半導體、中華系統今天宣布，在高雄整合打造新一代水冷散熱技術資料中心，落實ESG節能減碳。

日月光下午透過新聞稿指出，作為美超微在台灣水冷散熱技術合作夥伴，在中華系統整合下，將新一代美超微水冷AI伺服器及節能技術，導入日月光資料中心，加速日月光透過AI人工智慧技術，強化研發與生產流程。

日月光表示，資料中心此次導入美超微伺服器與水冷散熱解決方案，美超微伺服器結合模組化設計，可按照客戶要求因應伺服器主機需求，簡化伺服器部署和維護作業。

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日月光表示，水冷散熱解決方案提供涵蓋散熱板、冷卻分配單元（CDU）、冷卻分配分流管（CDM）以及整座冷卻塔等的機櫃層級解決方案，可協助日月光資料中心溫度降低80%、用電效率省下80%，整體總耗能降低10%。

日月光指出，資料中心引進水冷散熱解決方案，可提升AI運算力，運用AI於產品生產、工程研發及營運等環節，有助智慧製造效益，有效縮短研發時程、維持品質穩定、及精準預測訂單需求。（編輯：黃國倫）1130605