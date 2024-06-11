紅海危機效應 陽明、萬海5月營收年增逾4成

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（中央社記者江明晏台北11日電）紅海危機導致全球船舶運力吃緊，陽明、萬海5月營收年增逾4成。陽明指出，船舶閒置率重回2022年2月水準；萬海預期，中東地緣政治緊張、旺季需求提前等因素交織，營運將穩健成長。

市場需求回溫，陽明公布5月營收新台幣169.25億元，較4月增13.25%，年增46.18%；累計前5月營收756.71億元，年增27.02%。

受益於運價及運量穩步回升，萬海5月合併營收114.54億元，月增13.31%，年增40.14%；累計前5月營收491.79億元，年增17.48%。

展望下半年，萬海認為，船舶運力持續受中東地緣政治緊張、船舶繞行及港口擁堵等因素，導致周轉率下降、旺季需求提前，預期營運穩健成長。

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航運市場方面，陽明認為，受到紅海危機持續、惡劣氣候、主要港口擁堵，影響船期及航班準點率。

根據國際知名海運諮詢機構Alphaliner統計，截至今年5月20日，全球約有2.1%貨櫃船隊閒置，扣除塢修船舶數量，僅0.4%屬於純閒置狀態，上次出現如此低的船舶閒置率，已經是2022年2月；亞洲主要轉運港口新加坡也受紅海局勢影響，作業需求大幅提升，導致船舶等泊時間約需3至4天，若市場需求持續暢旺，預期塞港狀況將延續。（編輯：張良知）1130611