證交所股東會通過4.6元股利 推數位、永續雙軸轉型

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（中央社記者曾仁凱台北14日電）證交所今天舉行股東會，通過每股配發股利4.6元，包含現金股息3.1元和股票股利1.5元；展望未來，面對全球資本市場競爭，證交所將持續精進各項業務及服務，並為證券市場長遠發展，推動數位與永續發展的雙軸轉型。

台灣證券交易所董事長林修銘表示，過去一年全球經濟受到高通膨、升息壓力、地緣政治局勢等多重下行風險影響，需求疲弱及經濟活動放緩，惟台灣資本市場仍展現韌性，交出亮眼成績，加權指數去年底收在17930.81點，全年漲幅高達26.83%，為歷年收盤指數次高；上市股票總市值達到新台幣56.84兆元，全年成交值達67.21兆元，也創下歷史次高。

證交所總經理簡立忠表示，2023年台股IPO表現亮眼，送件家數達到42家，為近10年來新高，掛牌家數28家，為最近5年最高，總掛牌數達到997家，IPO籌資金額達337億元，也突破歷史新高。

證交所積極推動及活絡創新板，鬆綁其相關發行面及交易面6大規定，去年申請送件數較前年成長近2倍，截至今年5月底創新版掛牌數來到16家。

此外，證交所調整重劃產業分類，新增「綠能環保」、「數位雲端」、「運動休閒」及「居家生活」4項產業類別，拓展多元產業版圖，並發布強化生技產業發展策略，以厚實新經濟發展。展望未來，（編輯：張均懋）1130614