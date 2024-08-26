保瑞、泰福有重大訊息待公布 27日起暫停交易
2024/8/26 20:36（8/26 21:06 更新）
（中央社記者何秀玲台北26日電）生技股王保瑞與新藥公司泰福-KY今天皆宣布，因有重大訊息待公布，8月27日起將暫停交易，2家公司是否展開合作備受矚目。
保瑞今年上半年稅後純益為新台幣18.87億元，年增9.04%，每股純益（EPS）為18.68元；其中第2季為併入美國百年藥廠Upsher-Smith後的完整季度，稅後純益11.71億元，年增69.3%，EPS為11.61元，賺超過一個股本，獲利和EPS雙創歷年同期新高。
此外，今年6月底保瑞宣布收購美國無菌製劑廠，在8月下旬交割，該廠為保瑞在美國本土擁有的第3座生產基地、在全球市場的第10個藥廠據點，未來接廠後可強化保瑞在全球CDMO（委託開發暨製造服務）的製程技術與開發能力。
泰福第一個生物相似藥Nypozi今年初在加拿大開賣，6月底取得美國FDA所核發的上市許可，7月6日再向美國FDA遞送生物相似藥產品TX05藥證申覆資料，8月2日收到FDA回覆，接受申覆資料並將開始審核，預計2025年1月會有FDA審查結果。（編輯：楊蘭軒）1130826
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