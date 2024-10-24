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彭金隆：投資型保單限制鬆綁 僅針對類全委放寬

2024/10/24 14:08
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（中央社記者張璦台北24日電）金管會推動亞洲資產管理中心政策，日前宣布將鬆綁投資型保單可連結槓桿型及反向型ETF，放寬類全委帳戶投資高收益債基金比例。立委今天質疑可能損及消費者權益。金管會主委彭金隆表示，僅針對類全委保單範圍放寬，全委有專業投資人操作，因此對一般投資人保護仍在。

金管會主委彭金隆今天赴立法院財政委員會，專題報告「政府推動台灣成為亞洲資產管理中心具體作為暨如何協助金融科技及新創產業籌資現況與未來發展」，並備質詢。

民進黨立委郭國文今天質詢關切，金管會去年7月收緊投資型保單規定，不過為推動亞洲資產管理中心，投資型保單限制上路1年就鬆綁，質疑此舉是只有壽險公司受益，賠了消費者權益。

彭金隆回應，鬆綁是針對10%、20%的比例進行調整，金管會有經過仔細評估，放寬範圍僅針對全委，全委有專業投資人操作，而非一般民眾，因此放寬後對一般投資人的保護仍在。

金管會保險局長王麗惠受訪指出，目前全案尚未拍板，10月會陸續洽業者意見，調整方案與相關配套措施，都會討論。（編輯：潘羿菁）1131024

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