推動亞洲資產管理中心 彭金隆目標6年規模增1兆美元

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（中央社記者張璦台北24日電）金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會主委彭金隆今天表示，「2年有感」方面，希望鬆綁超過50項法規命令，同時資產管理規模增加大約新台幣5至6兆元，「4年有變」是盼增加新台幣10至12兆元，「6年有成」則要增加1兆美元。

彭金隆今天赴立法院財政委員會，專題報告「政府推動台灣成為亞洲資產管理中心具體作為暨如何協助金融科技及新創產業籌資現況與未來發展」，並備質詢。

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彭金隆今天回應朝野立委質詢時表示，推動台灣成為亞洲資產管理中心，希望2年時間讓各界可以有感覺到整體制度改變，金管會將規劃鬆綁超過50個金管會所主管的法規命令，「4年有變」是盼望資產管理的規模能夠顯著增加，「6年有成」是希望台灣的努力已經可以得到國際肯定。

彭金隆進一步指出，金管會希望2年之內，台灣資產管理規模能夠增加大概新台幣5到6兆元，4年希望能增加新台幣10到12兆元，6年盼能增加1兆美元。（編輯：潘羿菁）1131024