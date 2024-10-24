本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

推動亞洲資產管理中心 彭金隆目標6年規模增1兆美元

2024/10/24 14:35（10/24 15:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會主委彭金隆（圖）24日在立院答詢時表示，希望2年時間讓各界感到整體制度改變，「4年有變」是盼望資產管理規模能顯著增加，「6年有成」則希望台灣的努力已可獲得國際肯定。中央社記者謝佳璋攝 113年10月24日
金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會主委彭金隆（圖）24日在立院答詢時表示，希望2年時間讓各界感到整體制度改變，「4年有變」是盼望資產管理規模能顯著增加，「6年有成」則希望台灣的努力已可獲得國際肯定。中央社記者謝佳璋攝 113年10月24日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北24日電）金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會主委彭金隆今天表示，「2年有感」方面，希望鬆綁超過50項法規命令，同時資產管理規模增加大約新台幣5至6兆元，「4年有變」是盼增加新台幣10至12兆元，「6年有成」則要增加1兆美元。

彭金隆今天赴立法院財政委員會，專題報告「政府推動台灣成為亞洲資產管理中心具體作為暨如何協助金融科技及新創產業籌資現況與未來發展」，並備質詢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

彭金隆今天回應朝野立委質詢時表示，推動台灣成為亞洲資產管理中心，希望2年時間讓各界可以有感覺到整體制度改變，金管會將規劃鬆綁超過50個金管會所主管的法規命令，「4年有變」是盼望資產管理的規模能夠顯著增加，「6年有成」是希望台灣的努力已經可以得到國際肯定。

彭金隆進一步指出，金管會希望2年之內，台灣資產管理規模能夠增加大概新台幣5到6兆元，4年希望能增加新台幣10到12兆元，6年盼能增加1兆美元。（編輯：潘羿菁）1131024

#台灣
#立法院財政委員會
#金管會
#彭金隆
#亞洲
彭金隆
彭金隆：投資型保單限制鬆綁 僅針對類全委放寬否決中信金公開收購案 彭金隆：檢討10%門檻規定
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：