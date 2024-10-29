本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

中砂今年整體營收成長看1成 2奈米用鑽石碟出貨

2024/10/29 16:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）中砂今天表示，2奈米用鑽石碟第3季已開始小量出貨，半導體先進製程及記憶體用鑽石碟出貨逐季增加，今年鑽石碟銷售預估年成長超過20%，預估今年整體營收可年成長7%至10%。

中砂下午受邀參加券商舉行法人說明會，展望今年營運，中砂預估營收年成長7%至10%，毛利率落在30%至32%區間，營業利益率預估落在15.5%至17.5%。

在鑽石事業部，中砂指出，半導體先進製程及記憶體客戶所用鑽石碟出貨逐季增加，今年銷售預估成長超過20%，2奈米用鑽石碟第3季已開始小量出貨；今年前3季已有單月出貨達到4萬顆，規劃今年底前，單月最大產能增加至5萬顆，因應2025年需求。

在晶圓事業部，今年測試及再生晶圓總產能12吋30萬片及8吋15萬片維持不變，全年產能持續滿載，儘管再生和測試晶圓平均單價較2023年下跌約5%影響，中砂持續增加高階產品比重，預估晶圓事業銷售可年成長3%至6%。

在砂輪事業部，中砂指出，傳產機械工具機客戶需求第4季微幅衰退，今年砂輪銷售預估成長5%至8%。

根據資料，中砂第3季鑽石碟應用在5奈米以下先進製程產品營收占比，從第2季的53.3%減至52.6%。台灣最大單一客戶占鑽石碟營收比重52.42%。

中砂第3季合併營收新台幣18.59億元，季增7.4%，年增12.8%，其中砂輪事業部營收季減0.4%，鑽石事業部營收季增9.8%，晶圓事業部季增7.9%。

中砂第3季獲利2.85億元，季增12.5%，單季每股純益1.96元，累計前3季獲利7.96億元，年增15%，前3季每股基本純益5.48元。

今年前3季砂輪事業部占中砂營收比重約12%，鑽石事業部占比約32%，晶圓事業部占比約50%。（編輯：張均懋）1131029

#中砂
#晶圓
#砂輪事業部
#鑽石事業部
中砂
中砂：半導體先進製程鑽石碟出貨逐季揚 年銷增逾2成
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：