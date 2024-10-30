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訊連：2025年成長樂觀 AI PC至少紅3年

2024/10/30 15:46
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（中央社記者吳家豪台北30日電）多媒體廠商訊連科技今天舉辦法人說明會，公布2024年第3季財報，雖本業獲利成長，但受到匯損影響，稅後淨利約新台幣4390萬元，年減53.6%，每股盈餘0.56元。

由於今年第4季起不需再提列訊連電子商務支付服務商asknet Solutions的信用損失，訊連對於今年第4季營收、明年營收與營業利益的成長保持樂觀。

訊連董事長黃肇雄表示，人工智慧個人電腦（AI PC）今年是熱門趨勢，明年下半年可以看到更多AI PC問世，這波熱潮至少持續3年，到2026年會更火紅。訊連現在對AI PC策略是先「卡位暖身」，等到AI PC放量，對訊連營收貢獻度將顯著提升。

他強調，訊連在生成式AI領域是領先群，可以吃到原本吃不到的商用市場，而且商用市場含金量很高，需要多年累積，不是一季或一年可以馬上看到成效。現在往後看3年的未來，訊連已具備所有可以成長的條件。

談到蘋果個人智慧系統Apple Intelligence上線將帶來的影響，黃肇雄說，訊連會設法提供原廠沒有的功能，找出能額外提供的價值。

法人提問，Google前執行長施密特（Eric Schmidt）曾在演講中提及台灣軟體一團糟，訊連身為台灣軟體公司有何看法；黃肇雄表示，自己不評論施密特的說法，不過台灣確實很明顯往硬體傾斜，儘管台灣硬體真的做得很棒，卻也慢慢失去企業的活力。以台灣而言，軟體還是很有機會，「台灣人還是蠻有創意」。

針對訊連FaceMe人臉辨識業務近況，黃肇雄透露，已獲國內金融機構採用，導入全台數百個營業據點，消費者本人臨櫃辦理各項金融交易時，可申請進行臉部辨識比對，加強確認身分，並試辦ATM刷臉提款。另外也推出深偽技術（deepfake）偵測功能，辨別影像是否由深偽技術產生，提高金融客戶防範駭客攻擊的能力。

黃肇雄指出，今年第3季訊連人臉辨識業務營收沒有顯著成長，但過去一年來逐漸提升功能完整性。展望2025年，隨著客戶產品或服務陸續商轉，預期訊連人臉辨識營收將顯著成長。

訊連今年第3季營收約5.23億元，季減1.4%，年增9.2%，營業利益約5264萬元，季增18.3%，年增22.8%；因認列匯兌損失3000萬元，稅後淨利約4390萬元，季減48.3%，年減53.6%，每股盈餘0.56元。

訊連今年前3季累計營收15.46億元，年增14.1%，營業利益1.32億元，年增13.2%，稅後淨利2.28億元，年增8.3%，每股盈餘2.89元。（編輯：張均懋）1131030

黃肇雄
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