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富邦媒第3季每股賺2.64元 強化物流備戰雙11

2024/11/1 21:18
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（中央社記者吳家豪台北1日電）電商業者momo富邦媒今天公布第3季財報，合併營收達新台幣255.5億元、年增1.9%，續創歷年同期新高；但競爭壓力影響毛利率，歸屬母公司稅後淨利約6.7億元、年減11.2%，每股盈餘2.64元。

富邦媒發布新聞稿指出，面對年末購物旺季，momo結合南北區物流中心、全台營運的主倉及衛星倉，超過50座倉儲備戰，今年momo南區儲配運輸物流中心加入營運陣容，加上自有車隊富昇物流與配送商，將大幅提升營運效能。

富邦媒今年第3季毛利率為8.92%，年減0.34個百分點；營業利益率3.22%，年減0.42個百分點。

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累計今年前3季富邦媒合併營收約790.9億元、年增3.5%，創歷年同期新高；歸屬母公司稅後淨利23.4億元、年減5.6%，每股盈餘9.29元。

此外，富邦媒為因應倉儲物流布局策略、提升整體物流效率，今天發布重大訊息公告，向富邦人壽承租新竹湖口開發案建築物A1、A2棟，包含公設及汽機車位；承租期間為自點交日起算20個租賃年度，使用權資產總金額為新台幣107億7529萬7828元。（編輯：潘羿菁）1131101

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