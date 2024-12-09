三大法人買超28億元 外資加碼航運股

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（中央社記者何秀玲台北9日電）台股今天漲79.98點，收在23273.25點，成交值新台幣3532.05億元。三大法人合計買超28.16億元，其中外資買超42.05億元。SCFI運價指數呈現連2漲，資金轉進航運貨櫃股，外資大買陽明、長榮航、華航，分居第1名、第3名和第4名。

分析師表示，接近年底，外資即將放長假，預估到年底可能呈現低量狀態；街口投信表示，考量美國就業數據仍佳、經濟數據穩健、零售銷售表現韌性，加上有望受到年底假期旅遊和消費熱潮推動，持續看好年底前消費股再度迎來一波表現。

三大法人合計買超28.16億元，其中，自營商賣超27.15億元，投信買超13.26億元，外資及陸資買超42.05億元。

根據證交所資料，外資買超前10名中，陽明以6萬3071張居冠，其次為新光金1萬7728張，其餘依序為長榮航、華航、彰銀、華南金、元大美債20正2（00680L）、國泰金、宏碁、期街口布蘭特正2（00715L）。

外資賣超方面，第1名為元大滬深300正2（00637L）1萬2158張；第2名為鴻海8862張。

萬寶投顧執行長王榮旭接受中央社記者訪問時表示，今天台股收盤維持上漲，放眼亞洲股市普遍呈現觀望，表現已算不錯；而美股6日標準普爾500指數和那斯達克指數創歷史新高，上週五公布就業報告優於預期，有望推升美國12月降息1碼（0.25個百分點）機率，有利科技股向上。

台股方面，他表示，今天收盤上漲近80點，但成交金額萎縮，主要因外資年底即將放耶誕假期，到年底應都會呈現低量狀態，指數沒太大向上空間，會以個股表現為主；尤其近期陸續公布11月營收，且高股息ETF年底正在換股，部分資金搶進航運股，出現排擠影響。

不過，王榮旭指出，今天部分科技股，如光通訊、軟體股都表現不錯，資金在年底點火中小型股票，此為季節性行情；外資陸續放假，會變成內資主力盤，大型股就不會是重點。（編輯：楊蘭軒）1131209