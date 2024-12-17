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虹冠電：電競PC換機潮和遊戲機回溫 估明年營運好轉

2024/12/17 11:09
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（中央社記者張建中新竹17日電）輝達（NVIDIA）新一代RTX50系列顯卡即將問世，功率積體電路廠虹冠電預期，可望帶動明年電競電腦（PC）換機潮湧現，此外，遊戲機銷售也將翻揚，明年營運應可好轉。

虹冠電指出，任天堂等遊戲機廠今年銷售跌落谷底，此外，人工智慧電腦（AI PC）買氣遞延。受市況不佳影響，虹冠電今年前11月營收新台幣7.65億元，年減22.35%。

虹冠電表示，輝達RTX40系列顯卡銷售不如預期，隨著RTX50系列顯卡推出，明年可望帶動電競PC換機潮湧現。

遊戲機方面，虹冠電預期，明年任天堂等遊戲機廠銷售可望從谷底翻身，預估任天堂明年將貢獻400萬至500萬台，加上AI PC遞延買氣挹注，明年營運可望好轉。虹冠電今天股價開平震盪走高，盤中達52.7元，上漲1元，漲幅約1.93%。（編輯：林家嫻）1131217

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