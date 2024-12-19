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台北101大樓每坪695.2萬元連12年地王 國泰置地廣場蟬聯地后

2024/12/19 13:38（12/19 15:01 更新）
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台北101大樓以彩虹色彩妝點整座建築。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市地政局今天公布114年公告土地現值評議結果，台北101大樓以每平方公尺210萬餘元，換算每坪約695.2萬元，第12度站上地王，居次的地后為國泰置地廣場。

台北市地政局發布新聞資料表示，北市114年公告土地現值經地價評議委員會評定完成，全市平均調幅較今年上漲5.24%，其中地王為台北101大樓，居次的為國泰置地廣場，新光摩天大樓位居第3。

地政局指出，眾所矚目的地王由台北101大樓穩居寶座，身為全台熱門觀光地標景點之一，加上商辦市場需求殷切，商業活動熱絡，帶動地價穩定成長，每平方公尺210.3萬元，換算每坪約695.2萬元，連續12年蟬聯地王。

此外，居次的國泰置地廣場以每平方公尺201萬7000元，換算每坪約666.8萬元，連2年蟬聯地后；新光摩天大樓雖以每平方公尺199萬9000元，換算每坪約660.8萬元，位居第三，但隨台北雙子星聯合開發案等持續推動，前景仍然可期。

地政局表示，114年公告土地現值調整，是經地價評議委員會考量最近1年地價動態及整體經濟狀況後，評定全市平均上漲為5.24%。

地政局指出，全市4944個地價區段，評議結果4822個地價區段上漲，121個地價區段持平，1個地價區段下跌，12各行政區均上漲，漲幅最大的南港區，居次的是中山區，漲幅最小為大安區。

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地政局表示，地價評議委員會委員認為公告土地現值為土地增值稅課稅基礎，屬機會稅，無交易時不會產生稅賦，除核實反應市場變動、落實漲價歸公政策，區域間地價均衡性也很重要。

地政局指出，114年僅調整公告土地現值，無關公告地價，不涉及地價稅變動，目前正依地價評議委員會評議結果計算全市42萬餘筆宗地的公告土地現值，如需了解114年公告土地現值資料，可於明年1月1日正式公告後，到台北地政雲查詢。（編輯：張銘坤）1131219

#台北市地政局
#台北101大樓
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台北市地政局19日公布114年公告土地現值評議結果，台北101大樓每坪約新台幣695.2萬元，連續12年蟬聯地王。中央社記者劉建邦攝 113年12月19日
台北市地政局19日公布114年公告土地現值評議結果，台北101大樓每坪約新台幣695.2萬元，連續12年蟬聯地王。中央社記者劉建邦攝 113年12月19日
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