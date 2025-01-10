加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
憲訴法覆議案遭否決 綠：暫時處分及釋憲會即刻提出
首頁 / 證券

晶心科2024年營收創新高 威盛攀18年來新高

2025/1/10 16:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹10日電）晶心科和威盛2024年營收同步攀高，晶心科年度營收達新台幣13.82億元，創下歷史新高；威盛營收159.11億元，為18年來新高。

隨著新產品效益增強，晶心科2024年下半年營收逐季攀高，第4季營收達4.61億元，創單季新高紀錄，季增7.62%；全年營收13.82億元，改寫年度新高紀錄，年增30.6%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

法人指出，晶心科營運以大算力AI領域為大宗，是業績創高的主要動力。隨著RISC-V滲透率提升，深耕RISC-V多年的晶心科營運將可受惠。

威盛2024年12月營收15.66億元，為5個月來新低；不過第4季營收55.03億元，季增3.96%，順利達成業績逐季攀高的目標。威盛2024年營收達159.11億元，為2007年以來新高，年增25.81%，AI強勁需求是威盛營運成長主要動力。（編輯：張良知）1140110

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：