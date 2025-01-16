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黃仁勳逛台中逢甲夜市 人潮擠爆僅半小時即提前離開

2025/1/16 20:22（1/16 20:30 更新）
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（中央社記者蘇木春台中16日電）輝達執行長黃仁勳今天晚間到訪台中逢甲商圈夜市，不料因太多民眾聚集，他才剛下車就被包圍，沿路幫粉絲簽名與合照，但因人群過多推擠，只到訪約半小時就提前結束行程。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天搭專機抵達台中，下午先到潭子區矽品精密工業有限公司出席新廠揭牌活動，晚間到逢甲商圈夜市吃美食。

民眾得知消息，傍晚也陸續到夜市聚集等待，不少人帶著黃仁勳的傳記到場等候簽名。黃仁勳原訂晚間6時30分到達，但因商圈周邊車多壅塞，直到近7時才抵達，大批民眾立即蜂擁而上，紛紛拿起手機拍攝，台中市警局第六分局也派出大批警力到場維持秩序。

黃仁勳原訂從夜市的文華路入口進入，沿路步行逛小吃攤，一直到逢甲大學。不料因聚集的人潮過多，民眾大量湧入造成人群推擠，才剛進入文華路短短數公尺就走了10分鐘，黃仁勳的維安人員臨時決定取消逛夜市行程，一群人從夜市再原路退出到福星路。

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黃仁勳過程中一路幫許多民眾簽名與合照，讓粉絲們都相當驚喜，他到晚間近7時30分提前搭車離開。

台中市逢甲商店街管理委員會主委王朝藝接受媒體聯訪時表示，他昨天就有收到消息黃仁勳會到訪，逢甲商圈很歡迎大家一起拜託黃仁勳到台中設廠，台中是投資的好環境，希望一起帶動當地發展。（編輯：李淑華）1140116

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