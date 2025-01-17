台股漲122.98點
2025/1/17 13:46
（中央社台北17日電）台北股市今天震盪收漲，收盤漲122.98點，為23148.08點，漲幅0.53%，成交金額新台幣3203.17億元。
加權指數開盤為23190.12點，盤中最高23209.88點，最低22905.53點；不含金融股指數20233.13點，漲128.80點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲2.01%、食品股跌0.02%、塑化股漲1.06%、紡織股漲0.51%、機電股漲0.65%、造紙股漲0.65%、營建股漲0.30%、金融股跌0.36%。
委買張數1856萬4471張，委賣張數1005萬6027張，成交張數537萬1882張。
收盤時上漲458家，下跌479家，持平119家。
成交量前5名個股為元大高股息、興能高、泰金寶-DR、長榮航、宏達電。
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漲幅前5名個股為虹冠電、雲品、新建、ABC-KY、夏都。
跌幅前5名個股為台富、訊芯-KY、jpp-KY、中福、穎崴。1140117
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