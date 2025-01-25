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人工智慧夯晶圓代工廠搶商機 同步導入製造與管理

2025/1/25 09:22
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（中央社記者張建中新竹25日電）人工智慧（AI）是半導體產業主要成長驅動力，也是兵家必爭之地，晶圓代工廠紛紛爭搶商機，並將AI技術應用於製造和管理。台積電建構全球製造與管理維護平台，實現「1Fab」營運模式；聯電則打造AI機器人，提升工作效率。

AI趨勢快速發展，可望推升半導體業產值於2030年挑戰1兆美元大關。台積電挾製程技術領先優勢，以及先進封裝主導地位，幾乎通吃全球AI晶片訂單；聯電在AI市場也不缺席，強攻高速傳輸和電源管理晶片，以及高效能運算相關的中介層領域。

台積電董事長暨總裁魏哲家在法人說明會中透露，台積電使用AI提高生產力、效率和品質，創造更多價值，估計每提升1%的生產力，可以創造10億美元的收益。他強調，台積電不會是唯一自AI受益的公司，有很多公司使用AI提高生產力和效率，相信AI需求是真的。

台積電在全球布局計畫中，充分利用資訊科技（IT）與AI技術，建構全球製造與管理維護平台，實現「1Fab」營運模式，即全世界的晶圓廠能有一致的品質及生產效率。

台積電利用智能排程，達到最佳派工，搭配自動物料搬運系統，確保晶圓以最高效方式在廠內運行。透過全面收集生產數據，藉由AI技術，確保晶圓製造品質，藉助機器學習支持工程師控管日益複雜的半導體製程。

此外，透過智能製造平台，台積電生產改善計畫可擴展所有廠區，加速提供客戶最佳良率與效能產品。台積電還應用擴增實境（AR）裝置，提供跨廠區遠端技術支援。

聯電自2016年起開始評估及盤點工業4.0的加強重點，並規劃智慧製造的未來發展方向。2017年進一步調整內部組織架構，成立專責推動數位轉型的「智慧製造處」。

同時，聯電引進美國馬里蘭大學講座教授李傑創造的IAI（Industrial AI）概念和技術，合作開發智慧製造的各項應用，並統籌相關的操作技術OT（Operation Technology）、IT專案，整合內外部資源。

聯電指出，AI對於跨國多元的製造廠，不僅可以應用於製造，也能夠運用於供應鏈管理及資安守護，透過AI的輔助，可以導入全自動化、無人工廠，優化庫存和生產計畫，自動化和智能化系統有助減少人工錯誤，並提高營運效率，同時促進即時監控和風險管理。

在供應鏈合作上，應用AI技術可以提高供應鏈管理的效率和準確性，增進供應鏈上下游的合作，通過資訊共享和協同創新，提升整體供應鏈的靈活性和競爭力。在資安守護導入AI，可將駭客威脅資訊做更即時的分析，防毒系統將更完備。

聯電表示，轉型思維、縱橫統籌的整合思考、智慧科技的精準執行是數位轉型的3大利器。在創造力方面，取代過往以功能為本的設計慣性，將智慧巡檢等數位優化元素融入環境永續願景，並建立智慧製造數位化生態系，與業界領導廠商合作推動AI研究，並落實應用。

在整合力方面，聯電指出，整合生產單位和功能部門共同執行專案，並透過分享暨推廣平台進行跨廠推展，且由高階主管定期審視推廣進度與成果。此外，建立計算資源動態調度平台，於開發階段發掘、解決問題，以降低維運成本。

在執行力方面，聯電表示，藉由自建智慧物聯網（AIoT）解決方案，以無線傳輸、簡單的能量採擷模式，取代成本高昂的實體布線需求。

另外，運用大數據技術提高資料採集的細緻度，並採取影像、數值、自然語言處理、人機協同混合式技術開發。聯電還整合工業分析式AI、生成式AI、大數據、雲端，建構高效智慧決策平台。

聯電打造晶圓廠遠端設備連線的軟體機器人，以降低人為操作疏失、提升產品穩定度。例如運用軟體機器人執行智慧調機，自動建程式等流程。

聯電整合內部各廠區的知識，透過一致的資料格式和溝通語彙，為自家量身打造GenAI應用平台UGPTs。UGPTs串接企業內外部系統與資料，讓所有員工都能自行建立GenAI機器人助理，例如製程開發偵錯、輔助工程分析、協助異常材料處理等，自動化日常工作流程，減少重複性和繁瑣的工作，專注於更具創造性和價值的任務。

聯電指出，在撰寫專業技術報告方面，原本工程師需要花費很多時間閱讀報告、論文後彙整；現在利用GenAI理解和產生類似人類文本的能力，工程師核對完成後可直接依照預定格式，自動產生報告，估計可節省工作時間60%至80%。

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在異常處理技術指導方面，當出現異常時，新進人員有時沒辦法立刻連絡上資深工程師詢問，GenAI可以彙整過往的經驗知識庫，並提供異常處理即時的協助，可以縮短工程師的學習曲線及異常處理的時間約30%至40%。

台積電與聯電已透過AI技術提升工作效率，並有不錯成效，預期AI應用將日益擴大，未來可望擴及百工百業，AI商機成長可期。（編輯：張良知、林淑媛）1140125

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