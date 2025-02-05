產險公會李松季：業界簽單保費寫新高 今年拚3千億

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（中央社記者謝方娪台北5日電）2024年產險業簽單保費收入逾新台幣2700億元，改寫史上新高，產險公會理事長李松季今天表示，繁榮健全的產險業代表的是國家社會經濟正健全發展，期許今年業界簽單保費收入朝3000億元邁進。

產險公會今天舉行新春團拜，由於產險公會將於8月改選，此次為現任理事長李松季任內最後一次主持新春團拜。

李松季致詞表示，公會有3大利害關係人，包括產險同業、主管機關及消費者，產險公會鼓勵產險業本於保險原理原則公平待客。

他不諱言，近年遭遇最大考驗是防疫保單，在防疫險非常煎熬的時期，牽涉龐大金額，實際上業界就是很痛苦，在痛苦當中，他一直安慰同業，包括理事長在內，職位來來去去都不重要，但產險業和消費者間的社會信賴關係必須維繫住。

李松季強調，假如沒有產物保險，沒有一架飛機能飛離台灣，沒有一艘船能駛離台灣港口，科學園區無法運作，風力發電廠借不到銀行借款，也沒有一輛車可以開上高速公路，沒有一個家庭可以安居樂業，產險業做為社會安全網的價值及貢獻非常龐大。

李松季說，產險業幾乎是和消費者及國家經濟發展共生共榮的產業，2024年整體產險業簽單保費收入首次突破2700億元大關，為很好的里程碑，走過那麼大的苦難，直到去年簽單保費收入創史上新高，一切得來不易，期許業界今年簽單保費收入朝3000億元目標邁進。

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李松季表示，今年以來，不管地緣政治導致的對抗及競爭，氣候變遷引發的加州野火，及台灣嘉義大埔地震餘震不斷，皆提醒產險業風險管理重要性，面對環境快速變化，他也呼籲業界不要追求業績增長而忘卻保險原理原則。

他指出，產險業過往常被詬病投機取巧、惡性殺價等壞習慣，如今面對大環境挑戰，希望業界更自律，做任何決定前，審慎考量是否符合風險管理原則。（編輯：楊凱翔）1140205