瑞銀：過半企業主認未來12個月政治不穩定是最大風險

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（中央社記者羅元駿台北6日電）瑞銀今天發布「2025年全球企業家報告」指出，持續看好人工智慧（AI）帶來的潛力，有過半的亞太地區企業家認為應投資AI基礎設施、應用程式和模型。

至於未來12個月的風險部分，瑞銀指出，53%的企業家認為政治不穩定是最大風險，其次有42%認為是加徵稅收，以及41%覺得是重大地緣政治衝突。

瑞銀報告指出，61%企業家對自身所屬產業未來12個月前景持樂觀看法，其中以科技業、醫療業企業家最具信心，消費產業則信心相對較低。

報告顯示，企業家主要預期投資於人才及收購。其中有54%受訪者認為未來12個月內，將增加投資人力資源，包含招募、獎勵及培訓；53%受訪者預計新增戰略性併購或合作夥伴的增加。

報告進一步指出，美洲地區最關注人力資源投資，而歐洲地區則偏好戰略性併購或夥伴合作關係。在亞太地區，則傾向AI基礎建設與應用投資，其次為戰略性併購或夥伴合作關係，在人力資源的關注度相對較低。

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瑞銀表示，目前AI是亞太地區企業家最關心的話題之一，有過半的亞太地區企業家認為公司應投資AI基礎設施、應用程式和模型，而亞太地區的受訪者認為未來12個月前3大投資範疇分別是戰略性收購、AI基建，以及應用程式模型、數據分析與商業情報。

瑞銀發佈首份的「全球企業家報告」，訪問來自156名瑞銀企業客戶及網路成員，共26個市場的受訪者以線上調查方式參與研究。（編輯：林淑媛）1140206