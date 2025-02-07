八大工商團體春節聯會2/14登場 聚焦川普2.0變局

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（中央社記者劉千綾台北7日電）2025年八大工商團體春節聯會14日登場，將邀請總統賴清德出席。今年全球經貿版圖面對美國政治新局變化等挑戰，國內電價也面臨調漲壓力，商總期許能朝向穩定、商業全球布局、家和及高度等4方向前進。

2025年八大工商團體春節聯會14日下午登場，今年為疫情後恢復實體舉辦的第2年，由全國商業總會主辦，將邀請賴總統出席。

美國總統川普（Donald Trump）上任後宣布加徵加拿大、墨西哥和中國等關稅，2025年國際政經局勢面臨多重挑戰和變化。國內方面，挹注台電財務改善的預算計畫遇阻，4月電價面臨調漲壓力；外界預期民生電價調漲可能性升高，若以台電財務狀況不再惡化推估，平均電價漲幅須達5.6%。

商總理事長許舒博接受中央社記者採訪時表示，期盼能夠朝向穩定、商業全球布局、家和及高度等4方向，協助產業在新的一年繼續前進。

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產業人士指出，現在國際情勢很亂，川普政策說變就變，很難預測，通常關稅只是手段，川普真正想要的是另外的東西，因此各國政府都審慎觀察川普會使出哪些招數。近年在疫情和美中貿易戰推升下，供應鏈已有重組趨勢，大廠商做好分散風險的準備，目前也只能觀察風向。

八大工商團體包括全國工業總會、全國商業總會、工商協進會、全國中小企業總會、台灣區電機電子工業同業公會、工業區廠商聯合總會、三三企業交流會、台灣工商企業聯合會。（編輯：林家嫻）1140207