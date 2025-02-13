Nokia及Infinera域外結合 公平會點頭通過

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）芬蘭的網路設備巨頭Nokia去年宣布收購美國光纖網路設備製造商Infinera，雖然是域外結合，但因在台有子公司且與台灣做生意，仍須經公平會審查。公平會今天表示，Nokia及Infinera併購案因對國內市場競爭情形影響有限，委員會議決議通過，不禁止結合。

Nokia Corporation（Nokia）擬取得Infinera Corporation（Infinera）100%股份，並控制其業務經營或人事任免，符合公平法第10條第1項第2款及第5款的結合型態，且達到申報門檻，因此依法須向公平會提出結合申報。

公平會表示，此案屬於域外結合，但因兩家公司在台有子公司，且在台灣有做生意，仍須經過公平會審查。

公平會指出，Nokia及Infinera均為「光傳輸設備」市場的重要參與者，彼此為水平競爭同業，但各自側重於不同技術層面及產品應用上的光傳輸設備產品，且雙方主要客戶群重疊度不高，主要經營區域也有區別。

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公平會認為，此結合完成後，市場還是有其他業者與其競爭，也沒有相關進入障礙，且下游交易相對人如電信事業或有線電視營運商，仍具有相當抗衡力量，因此不致於有顯著限制競爭疑慮。

隨著光纖網路產業技術發展快速，公平會認為，結合後Nokia及Infinera將可加速投入產品研發及創新，整體經濟利益大於限制競爭的不利益，因此不禁止結合。（編輯：林淑媛）1140213