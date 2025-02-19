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茂迪和元晶前進日本國際太陽光電展 強打建築用產品

2025/2/19 10:37（2/19 10:46 更新）
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茂迪參加日本國際太陽光電展，主打建築用太陽能產品。（茂迪提供）中央社記者張建中傳真 114年2月19日
茂迪參加日本國際太陽光電展，主打建築用太陽能產品。（茂迪提供）中央社記者張建中傳真 114年2月19日
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（中央社記者張建中新竹19日電）日本國際太陽光電展19日在東京登場，太陽能廠茂迪和元晶前往參展，展現搶攻國際市場的決心，兩公司皆主打建築用太陽能產品。

茂迪總經理葉正賢親自率隊前往參加日本國際太陽光電展，他說，茂迪今年再次參展，持續深耕日本市場，展現進軍國際市場決心。

葉正賢表示，瞄準東京自2025年起對所有新建建築強制安裝太陽能板，茂迪這次參展主打智慧建築用太陽能板，包括彩色太陽能板、大理石紋、木頭紋的太陽能板、防眩光太陽能板、採光模組、可彎曲的輕量型模組。

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元晶指出，公司已深耕日本市場約10年，與日本客戶建立穩定夥伴關係，穿隧氧化鈍化接觸（TOPCon）太陽能模組於去年開始出貨，這次日本國際太陽光電展由總經理洪振仁領軍參展。

元晶同樣瞄準日本建築市場商機，展出住宅型太陽能板產品。此外，考量日本與台灣一樣是海島型氣候，對太陽能的耐候性需求有共通性，現場也展出鹽灘型太陽能產品，與中國廠商主打一般地面型太陽能系統有所差異。（編輯：楊蘭軒）1140219

元晶參加日本國際太陽光電展，展出住宅型和鹽灘型太陽能產品。（元晶提供）中央社記者張建中傳真 114年2月19日
元晶參加日本國際太陽光電展，展出住宅型和鹽灘型太陽能產品。（元晶提供）中央社記者張建中傳真 114年2月19日
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