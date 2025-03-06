經濟部商業服務業節能設備補助開跑 5月底申請截止

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（中央社記者曾智怡台北6日電） 經濟部114年「商業服務業節能設備補助計畫」即日起開放受理申請，經濟部表示，補助分為「設備汰換補助」與「系統節能專案補助」兩類，為鼓勵業者在夏季用電高峰前完成設備汰換，申請截止日為5月31日。

經濟部商業發展署透過新聞稿表示，商業服務業節能設備補助前2年已累計補助超過3.6萬家次業者，汰換老舊耗能設備及導入系統性節能改善，共汰換超過6萬台空調、35萬具燈具等老舊設備，累計每年可節電4億度、減碳20萬公噸。

商業署指出，本年度補助與往年一樣分為2類，「設備汰換補助」品項沒有變動，補助包含一級能效的空調、電冰箱及瓦斯爐（燃氣台爐）、具有節能標章的燈具、空氣源式熱泵熱水器、冷凍櫃（箱）等設備，補助購置金額50%，並不得超過各品項補助上限，最高補助50萬元。

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「系統節能專案補助」適用於契約用電容量達100瓩以上的業者，透過與能源技術服務業者合作，導入能源監管系統整合相關節能設備進行系統改善，並經改善前後基準線量測確立節能績效，業者所提改善計畫節能率須達10%以上，補助執行總經費1/3，補助上限500萬元。

商業署表示，規模較小、用電較單純的業者可申請「設備汰換補助」，透過汰換老舊耗能設備快速達到節電成效；至於營業場域較大、能源流向較複雜的業者，可選擇與能源技術服務業者合作提出節能計畫，申請「系統節能專案補助」，針對營業場域進行系統性改善，業者可依據自己的需求申請補助，只要補助項目不重複，亦可同時申請。（編輯：張均懋）1140306