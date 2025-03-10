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麗升能源：今年併網容量逾22MW 全年營運審慎樂觀

2025/3/10 14:25（3/10 14:36 更新）
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麗升能源10日舉辦媒體交流會，董事長林麗珍表示，2025年營運展望審慎樂觀，營收應可維持成長趨勢。中央社記者張建中攝 114年3月10日
麗升能源10日舉辦媒體交流會，董事長林麗珍表示，2025年營運展望審慎樂觀，營收應可維持成長趨勢。中央社記者張建中攝 114年3月10日
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（中央社記者張建中台北10日電）麗升能源董事長林麗珍今天表示，目前申設中的光電案場超過200MW規模，估計今年併網容量逾22MW，全年營運展望審慎樂觀。

麗升能源今天舉辦媒體交流會。林麗珍說，麗升前身是光碟公司，自2021年起展開營運轉型，朝向再生能源產業發展，2024年總營收達新台幣7.78億元，年增282%，創下歷史新高，稅後淨利2200萬元，每股盈餘純益0.61元，董事會決議每股配發1元現金股利。

麗升能源以電廠整合業務為主，涵蓋漁電共生、農電共生、風電、儲能等，營收以工程收入為大宗，約占總營收86%，勞務服務收入占總營收約12%。

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林麗珍表示，麗升目前管理165MW規模的案場，年供1000萬度綠電，預期今年管理收入可望持續成長，此外，申設中案場超過200MW，估計今年併網容量可望逾22MW，業績應可延續成長趨勢。

林麗珍說，除持續拓展台灣市場，麗升目前已在美國、泰國、日本等地尋找合作夥伴，目標今年投入第1案；將同步評估光電、儲能和能源管理等項目。（編輯：潘羿菁）1140310

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